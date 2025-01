Vela insta a Govern a causa d’un assessorament jurídic de Salut amb un cost superior als 12.500 euros

La consellera general i presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha demanat aquests dies a Govern informació respecte a una adjudicació directa que es va fer per part del ministeri de Salut a principis de l’any 2022. De manera que a causa que l’assignació es va realitzar sense edicte públic, fet pel qual no es té cap informació de la mateixa, Vela ha reclamat tota la documentació; és a dir, l’encàrrec, informes i altres treballs amb relació a l’adjudicació del 21 de gener de 2022 dels serveis per dur a terme un assessorament jurídic en matèria sanitària que es va atorgar per un import de 12.540 euros.