  • La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Demanda parlamentària

Vela sol·licita la relació d’entitats religioses inscrites i la documentació associada actualment al registre oficial

La consellera demana aquesta informació al Govern per “assegurar la igualtat de tracte entre entitats” i el compliment del marc legal vigent

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una pregunta escrita al Govern per demanar informació sobre les entitats religioses inscrites actualment al registre oficial. En concret, Vela sol·licita la relació completa d’entitats registrades en compliment de la Llei del registre d’entitats religioses, així com la documentació que estableix l’article 9 de la mateixa norma.

Segons ha indicat, aquesta petició respon a la necessitat de garantir “la igualtat de tracte entre entitats” i de vetllar pel respecte al marc legal vigent. Així, amb aquesta iniciativa parlamentària, la presidenta socialdemòcrata requereix al Govern que trameti tota la informació sol·licitada en relació amb el registre oficial d’entitats religioses.

