Validada la contractació en origen, però amb “calma” pel seu disseny i futura instauració

Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del dia d’avui, 11 de desembre, el ministre portaveu i de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha concretat la voluntat de Govern per aplicar una futura i propvinent mesura de contractació en origen per a tots els visitants de països tercers que amb motius de feina ingressin a viure al Principat. D’aquesta forma, Casal ha traslladat que es tracta d’una mesura certament “feixuga”, ja que requereix un “procés logístic complex” per poder aconseguir d’aquests països, també dels pertinents a la Comunitat Europea, com els territoris veïns, o bé de Llatinoamèrica (majoritàriament), l’origen pertinent de cada treballador i poder analitzar amb rigor si acompleixen els requisits necessaris, “independentment que se’ls encomani una feina prorrogable o en motiu de quota, i que la puguin dur a terme amb la màxima garantia d’estabilitat i dignitat“.

Una política migratòria que s’accionarà en algun moment donat i que ha aparegut arran d’un recent conveni signat amb Espanya, el qual permetrà “institucionalitzar” els països d’origen dels treballadors desplaçats. “Es tracta d’un projecte que s’ha de treballar amb tranquil·litat i encara no ens trobem en una situació per donar dates exactes de la seva aplicació. Volem potenciar així l’arribada de persones de països veïns i també de terceres regions per millorar el nostre model de contractació i més, en aquesta temporada hivern per la seva plena activitat”, ha deslligat el ministre.

En un altre ordre, Casal ha matisat que aquesta mesura “no només és competència del Govern, sinó també dels nostres països veïns, Espanya i França, ja que per les seves fronteres hauran de passar primer”. Es tracta, així, d’una “solució de païs mutu per mantenir un intercanvi d’assalariats” i que potenciïn amb això el procés turístic que tan “caracteritza i manté la nostra economia”. Finalment, el portaveu de l’Executiu ha fet una crida a la calma per la consolidació d’aquesta política, ja que “caldrà treballar-la molt bé amb l’ús de plataformes que accelerin la logística per determinar que s’acompleixin els criteris”.