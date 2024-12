Un total de 68 pisos integraran el parc públic d’habitatge aquest final d’any

Un total de 68 pisos formaran part del parc d’habitatge públic abans que s’acabi l’any. D’aquesta manera, als quatre que ja estan en oferta a Sant Julià de Lòria i els 27 que s’oferiran de l’edifici Tobira número 11, abans de finals d’any caldrà sumar-hi els 27 de Sant Joan de Caselles dels quals el Govern ja ha rebut la cèdula d’habitabilitat i els 14 restants que estaran finalitzats al carrer Roureda de Sansa. Així ho ha explicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en una roda de premsa que ha servit per fer el punt sobre l’estat del parc públic.

D’aquesta manera, Marsol ha detallat que els quatre pisos de Sant Julià de Lòria estan en oferta fins al 19 de desembre i que han estat sis les famílies que s’hi han presentat. Es tracta d’habitatges de tres habitacions, per la qual cosa l’oferta se circumscriu a aquesta tipologia d’inquilins que hauran de pagar 718 euros per pisos de 81 metres quadrats. Les primeres famílies s’espera que hi puguin entrar a viure passat Reis.

Pel que fa a l’edifici de Tobira 11 es tracta de 27 apartaments, dels quals 13 compten amb dues habitacions, 13 d’una i un de tres que tenen un preu de 10,42 euros el metre quadrat, amb la qual cosa el més barat costarà 495 euros i el més car 916 euros. En aquest cas, el Govern ja ha signat el conveni amb l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) per a la seva gestió i s’espera que la setmana que ve es publiqui el concurs al BOPA, moment a partir del qual els interessats podran mostrar el seu interès. De fet, és previst que la crida estigui oberta fins a finals de les festes de Nadal, amb la qual cosa les primeres persones adjudicatàries podrien entrar-hi a viure a finals de gener. En aquest cas es tracta de tipologies de llogaters diverses, ja que s’hi podran encabir des de joves a famílies monoparentals i famílies.

Marsol també ha avançat que els terminis en el cas de l’edifici de Sant Joan de Caselles s’han accelerat i que aquest dimecres ja han rebut la cèdula d’habitabilitat. Ara la previsió és que la setmana vinent el conveni perquè el gestioni l’INH passi per consell de ministres i que en quinze dies o tres setmanes es pugui publicar l’oferta. Es tracta de 23 habitatges, disset dels quals d’una habitació doble i sis de dues habitacions, amb la qual cosa els inquilins podran ser també de diverses tipologies. En aquest cas el preu està fixat en 7,80 euros el metre quadrat, amb la qual cosa oscil·laran entre els 301 i els 768 euros al mes per pis.

I abans que acabi l’any l’executiu espera que li sigui lliurada l’obra de Roureda de Sansa, en què s’han habilitat 14 pisos de diferents dimensions.

Per tant, tal com ha manifestat la ministra, a finals d’any hi haurà 68 pisos al parc públic que “donaran resposta a les persones inscrites al registre” que ara per ara són setanta. En aquest sentit, la titular d’Habitatge ha incidit en els esforços que està duent a terme l’executiu per poder dotar aquest parc d’habitatges amb els quals donar resposta a les persones “amb necessitats d’habitatge” i ha complementat les dades detallant que en el cas de l’edifici de Roureda de Sansa esperen tenir la cèdula el mes de gener i que aviat també es podrà comptar amb els 17 pisos de l’edifici Font de Ferro. Ja de cara a l’estiu s’hi sumarien els 70 pisos d’Arinsal i els de René Baluard, és a dir, 90 habitatges més. I ha afegit que el 23 de desembre passarà pel Consell de Ministres el concurs per habilitar els edificis del Coll d’Ordino que haurien d’estar enllestits els 2026. “No parem per posar pisos al mercat i cobrir les necessitats que van sorgint”, ha manifestat Marsol, que ha recordat les obres de Borda Nova 2 que es volen impulsar i les de l’avinguda del Pessebre d’Escaldes i del Cedre, a banda dels pisos per a persones grans que s’impulsaran a Sant Julià de Lòria i en els quals el Govern participarà. En aquest sentit, i després que aquest dimecres s’hagi acordat que l’executiu integri la fundació que es crearà per a la seva gestió, la resposnable d’Habitatge ha manifestat que abans de l’estiu podrien començar les obres i que tenen “vocació” de donar resposta a persones grans, amb la qual cosa es van “diversificant els pisos” que es van fent.

Canvis en el reglament

Marsol ha subratllat que el registre els ha permès poder comptar amb dades sobre habitatge que fins ara no es tenien i qüestionada sobre els possibles canvis que hi pot haver en el reglament, com els que ja s’han fet i afecten per exemple els joves, ha detallat que han detectat que hi ha persones que no arriben al mínim de salari establert i que, per tant, es vol “facilitar més l’accés” a persones que no tenen aquest “ingrés mínim”. Ha concertat que aquest canvi estaria especialment pensat per a les persones jubilades. “Hi ha persones amb jubilacions no massa importants i moltes dones viudes amb pensions molt justes” i la voluntat és “treballar perquè tinguin més possibilitats de poder accedir a aquests pisos” del parc públic, ha afirmat. També han detectat que hi ha moltes persones que no destinen el 30% dels ingressos al lloguer, motiu pel qual veuen desestimada la seva petició. I també hi ha casos de persones que no compleixen els cinc anys de residència. En aquest cas concret, la titular d’Habitatge ha afegit que s’ha prioritzat les famílies amb més arrelament al país, però que “progressivament” es pot anar valorant canvis en aquest barem.

I quant al fet de si el 2027, un cop acabin les pròrrogues del lloguer, hi pot haver un problema, ha manifestat que l’executiu s’ha volgut “anticipar” i que per això s’estan fent esforços per fer entre 450 i 500 habitatges públics i s’ha impulsat la llei òmnibus per fer “aflorar” pisos buits. “Amb tot el que anirem fent, el 2027 no crec que hi hagi un efecte com el que hauria passat” fa dos o tres anys, quan no s’havien pres les mesures actuals, ha sentenciat.