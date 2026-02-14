Tor condemna els atacs contra infraestructures energètiques a Ucraïna i trasllada la solidaritat del Principat

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat en la 62a edició de la Conferència de Seguretat de Múnic (MSC), una de les principals trobades internacionals en matèria de política exterior i seguretat, que ha reunit representants d’uns 150 estats, mig centenar de caps d’Estat i de Govern i prop de 200 ministres, majoritàriament d’Exteriors.
En el marc de les sessions, la titular andorrana ha pres part en debats centrats en els principals conflictes internacionals i en el futur de l’ordre global, amb una atenció destacada a la guerra a Ucraïna i a la situació a Gaza. Tor ha assistit a les sessions sobre garanties de seguretat per a Ucraïna i ha traslladat “la solidaritat del poble andorrà” al ministre d’Afers Exteriors ucraïnès, Andrii Sybiha, especialment davant els atacs contra infraestructures energètiques que afecten la població civil.
La guerra a Ucraïna ha estat un dels eixos centrals de la conferència, amb intervencions centrades en la seguretat europea, la guerra híbrida i les implicacions geopolítiques del conflicte. En aquest context, també s’han abordat els reptes del multilateralisme i la competència sistèmica entre grans potències, així com la seguretat econòmica i comercial. Paral·lelament, la ministra ha participat en el debat ‘Construir aliances per una nova Gaza’, amb la presència del ministre d’Afers Exteriors d’Espanya, José Manuel Albares. La sessió ha posat el focus en els escenaris de reconstrucció i estabilització del territori palestí. En finalitzar la taula rodona, Tor i Albares han mantingut una conversa bilateral.
La ministra també ha assistit a la inauguració oficial de la Conferència, a càrrec del canceller federal alemany, Friedrich Merz, així com a la sessió dedicada al paper de França a Europa i al món, amb la intervenció del president de la República francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, a qui ha pogut saludar. La jornada de cloenda s’ha centrat en el paper d’Europa en un context internacional marcat pels conflictes armats, la pressió geopolítica i la necessitat de reforçar la competitivitat i la defensa dels valors democràtics.
En paral·lel a l’agenda de treball, Tor ha signat amb el gran canceller de l’Orde de Malta, Riccardo Paternò di Montecupo, un Protocol d’entesa d’amistat i cooperació entre Andorra i l’Orde de Malta. L’acord estableix àmbits prioritaris de col·laboració en matèria humanitària i social, especialment en salut, protecció civil i gestió d’emergències, així com en inclusió social, educació, joventut i cooperació cultural.