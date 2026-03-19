  El cap de Govern, Xavier Espot, durant la presentació dels actes de la Constitució a principis d'aquest mes.
El Periòdic d'Andorra
30è aniversari

El cap de Govern i la ministra d’Afers Exteriors es desplacen a Mònaco pels 30 anys de relacions diplomàtiques

La delegació andorrana mantindrà reunions institucionals i empresarials per abordar àmbits com l’economia, la innovació i la cooperació

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, viatgen aquest dijous al Principat de Mònaco amb motiu del 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre tots dos països.

Durant la visita, la delegació andorrana serà rebuda en audiència pel príncep Albert II al Palau del Príncep. Així mateix, està previst que mantinguin diverses reunions de treball amb representants institucionals monegascs, entre els quals el ministre d’Estat, Christophe Mirmand, i la ministra de Relacions Exteriors i Cooperació, Isabelle Berro-Amadeï.

L’agenda inclou també una trobada amb empresaris de Mònaco, organitzada per l’acceleradora MonacoTech, amb la voluntat d’explorar possibles vies de col·laboració i oportunitats d’inversió entre els dos territoris.

Entre els temes previstos a la visita hi ha el desenvolupament de la cooperació bilateral en àmbits com l’economia, el turisme, la innovació, la sanitat, la joventut i l’esport, així com la coordinació en qüestions europees i multilaterals.

