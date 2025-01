El Ministeri de Salut treballa per facilitar testos gratuïts als centres d’atenció primària per detectar malalties de transmissió sexual i també perquè en el marc del SAAS es desplegui una unitat de diagnòstic ràpid per incidir en la detecció precoç. Aquestes són dues de les accions concretes en l’àmbit de la salut sexual en el marc del desplegament del Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, tal com ha posat en relleu la ministra de Salut, Helena Mas, a preguntes de la presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, qui s’ha interessat de manera específica sobre salut sexual i reproductiva i en aquest sentit, també, la titular de Salut ha manifestat que es vol incidir en la formació dels professionals.

Davant les preguntes de Segués, qui ha defensat la necessitat d’una major transparència sobre el grau d’implementació del pacte, la ministra ha detallat que en l’eix de la promoció i protecció de la salut hi ha ja endegades el 91% de les accions; en l’assistència sanitària el 96%; en la sostenibilitat del sistema el 100%; en innovació i recerca el 75% i quant a eines de suport les ha xifrat en el 80%. Quan Segués ha demanat que hi hagi un mecanisme de seguiment d’aquest pacte que sigui consultable pel ciutadà, Mas li ha respost que es preveu que es publiquin els documents de seguiment un cop estiguin consensuats.

Mas també ha concretat que tenen sobre la taula sis projectes legislatius, quatre dels quals molt avançats: el d’ordenació farmacèutica; el de modificació de les professions titulades; el conveni marc del tabac i el de l’oblit sanitari, i que ja s’hi treballa, però que arribaran en un segon estadi, la llei del medicament i la del SAAS.

I qüestionada per la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, sobre el clima laboral dels professionals de la salut i més concretament els del SAAS, la responsable de Salut ha defensat que estan fent “sempre moltes coses perquè estiguin contents”, ja que els “preocupa i els ocupa la satisfacció dels professionals”. També ha recordat que hi ha un grup actiu per a l’atracció i la retenció de talent. I quant als DPO als treballadors del SAAS, ha recordat que ara el procés està judicialitzat i que de manera paral·lela es treballa en el conveni col·lectiu perquè estigui en vigor el mes d’octubre. Quant a la captació de talent, una pregunta que ha formulat la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, la ministra ha destacat la feina que s’està fent per veure quines necessitats hi ha i la projecció de futur.