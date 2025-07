Conferència sobre política internacional

Tamames qüestiona l’Acord d’associació amb la UE i alerta sobre el descontentament ciutadà amb Europa

L’economista espanyol expressa dubtes sobre els beneficis del procés d’aproximació i afirma que “l’Europa d’avui no entusiasma ningú”

El doctor Ramón Tamames, reconegut economista, historiador i polític espanyol, ha visitat Andorra per oferir una conferència organitzada per l’Empresa Familiar Andorrana, a l’Anyos Park. En aquesta xerrada ha compartit la seva visió, amplia, però dispersa, sobre l’actual panorama internacional i les seves implicacions econòmiques i geopolítiques. En relació amb Andorra i l’Acord d’associació, i responent a una de les qüestions plantejades per una assistent a l’acte, Tamames ha afirmat que “la gent no està contenta amb Europa”, deixant caure, tot i que sense afirmar-ho, que la col·laboració del Principat amb la Unió Europea no seria una bona opció, almenys ara mateix.

En àmbits més generals, Tamames, qui va ser diputat al Congrés dels Diputats durant diverses legislatures i regidor a l’Ajuntament de Madrid, ha alertat que “ens trobem en un món endarrerit que hauria d’estar pensant en la pau i no en les guerres”, tot lamentant la debilitat de les societats actuals, si bé ha matisat que “no estem tan lluny de poder sortir d’aquesta situació”. En aquest sentit, ha analitzat alguns dels grans focus de tensió internacional, com el conflicte entre Israel i Gaza arran de l’atac de Hamas l’octubre de 2023, i ha assenyalat que “vivim en un mar de greuges a l’ordre internacional on les solucions encara no són a la vista”. A més, ha lamentat el deteriorament de la legalitat internacional i ha assenyalat al president dels Estats Units, Donald Trump, com un dels responsables d’haver trencat aquest principi fonamental.

Pel que fa a el conflicte entre Israel i Iran, Tamames ha posat en relleu els riscos associats als atacs israelians sobre instal·lacions nuclears iranianes, així com les propostes de pau promogudes per la Xina, un país que, segons ell, observa el conflicte des de la distància i sense compromisos directes a la regió. Respecte a la guerra d’Ucraïna i Russia, l’economista ha destacat l’augment constant de l’armament rus i la dificultat de trobar una sortida negociada: “Ens trobem en una situació difícil i Estats Units no es troba en condicions d’arbitrar un acord general; com a molt, es podria aspirar a una treva temporal de pocs mesos”.

En aquest context, Tamames ha expressat que Europa continua sent “un protectorat dels Estats Units” i ha proposat l’organització d’una conferència internacional per abordar aquestes tensions globals. Finalment, també ha fet referència a la situació del Regne Unit, assegurant que “Anglaterra ha empitjorat en tot des del Brexit” i que actualment té “més immigrants no europeus que europeus”, un fet que, segons l’economista, arribaria a ser un problema a la llarga.