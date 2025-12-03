L’acreditació de residència per a fills i parelles ja no requerirà la signatura del propietari en els tràmits d’Immigració

El Govern ha aprovat una modificació puntual del Reglament del Servei d’Immigració amb l’objectiu d’evitar que fills, parelles o cònjuges que passen a viure en un habitatge hagin de presentar el document d’acceptació signat pel propietari. La modificació, segons ha explicat el portaveu de l’Executiu, Guillem Casal, respon a situacions recurrents en què alguns propietaris es negaven a lliurar aquest document, dificultant els tràmits administratius de residència.
Per contextualitzar, la norma fins ara no preveia una exempció per a aquests casos de convivència familiar o de parella, fet que provocava que, en determinats moments, alguns propietaris es neguessin a donar el document tot i que la persona que el necessitava fos un fill, una parella de fet o el cònjuge. “El que no volem és que aquesta situació impedeixi a ningú completar els seus tràmits”, ha remarcat Casal.
“El que no volem és que aquesta situació impedeixi a ningú completar els seus tràmits” -Guillem Casal
D’aquesta manera, la nova regulació elimina aquest requisit en els supòsits esmentats i pretén facilitar i agilitzar els procediments d’acreditació de residència al país. Qüestionat pel nombre de casos afectats per aquesta problemàtica i si alguns propietaris podien utilitzar la negativa com a forma de pressionar per signar nous contractes de lloguer o incrementar-ne el preu, el ministre portaveu ha apuntat que no es disposa d’una xifra concreta, però que el Servei d’Immigració ha detectat prou incidències com per impulsar el canvi normatiu.
“Hi havia situacions en què els propietaris no volien fer aquest paper, especialment en els casos de parelles o fills. No tenim una explicació clara de per què, però per això fem aquesta modificació” – Guillem Casal
A més, Casal ha assenyalat que aquest document serveix exclusivament per acreditar la residència, i que no creuen que la negativa dels propietaris respongués a una voluntat d’augmentar el lloguer o renovar contractes. “Hi havia situacions en què els propietaris no volien fer aquest paper, especialment en els casos de parelles o fills. No tenim una explicació clara de per què, però per això fem aquesta modificació”, ha detallat.