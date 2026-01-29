Sopena reclama mecanismes més àgils per cobrir vacants i Rossell afirma que “hem seguit la llei al mil·límetre”

El fiscal general, Xavier Sopena, ha advertit que l’agilització de la justícia continua sent un repte complex mentre no es resolguin les mancances estructurals de personal, especialment pel que fa a la cobertura de vacants. Sopena ha assenyalat que “s’han de trobar mecanismes que siguin més àgils perquè es puguin cobrir vacants”, tot reconeixent que els procediments actuals dificulten una resposta ràpida quan es produeixen baixes o places sense ocupar. En aquest sentit, ha explicat que una vacant “implica una sobrecàrrega de treball” , una situació que, segons ha afirmat, s’ha repetit especialment quan les places vacants són de nova creació o es prolonguen en el temps.
Així, ha admès que la cobertura de places de magistrats pot ser més complexa, però ha considerat que, en àmbits més bàsics, “s’hauria d’intentar trobar algun mecanisme” que permeti actuar amb més rapidesa, sempre respectant els procediments establerts. Pel que fa a les qüestions organitzatives, Sopena ha incidit en el debat sobre les possibles limitacions a la carrera judicial dels fiscals adjunts, defensant que “s’han de trobar fórmules que permetin agilitar el funcionament de la justícia sense que això acabi tenint un impacte a nivell de les carreres professionals”.
En relació amb aquest punt, el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha volgut matisar les paraules del fiscal general i ha assegurat que la situació no es pot explicar només en termes de manca de diligència administrativa. Rossell ha afirmat que l’òrgan judicial ha hagut d’afrontar “un canvi generacional molt important”, especialment al Tribunal de Corts, on en poc temps han marxat diversos magistrats i secretaris judicials, fet que ha obligat a iniciar nous processos de selecció.
Rossell ha recordat que aquests processos s’han fet seguint estrictament la llei i ha advertit que “si els processos es fan incorrectament, després hi ha conseqüències”. En aquest sentit, ha remarcat que el Consell Superior ha actuat “al mil·límetre” d’acord amb els procediments establerts, amb sistemes d’oferiments, concursos i filtres de fiscalització que no permeten cobrir places de manera immediata. “No tindrem fiscals d’un dia per l’altre”, ha assenyalat, tot insistint que els terminis són els que marca el marc legal vigent.
Així, el president del Consell Superior ha admès que aquests procediments poden resultar lents, però ha defensat que responen a garanties legals que també s’apliquen a la resta de l’administració pública. Segons ha explicat, una de les disfuncions principals és el sistema actual d’oferiments interns, que s’allarga en el temps i dificulta la planificació. En aquest sentit, ha apuntat que la futura modificació legal podria permetre substituir aquest model per concursos interns amb terminis més clars, fet que aportaria “més transparència” i facilitaria una major agilitat.
Pel que fa al debat sobre la carrera professional, Sopena ha reiterat que cal garantir les possibilitats de promoció tant dels fiscals com dels batlles i ha alertat que limitar-les pot suposar “una pèrdua de talent”. A més, ha defensat que el sistema judicial necessita professionals ben preparats i amb expectatives de creixement, especialment en un context en què les places superiors no surten amb regularitat. Sobre aquesta qüestió, Rossell ha volgut deixar clar que “en cap moment estem en contra de la carrera judicial ni dels fiscals ni dels batlles”, ha afirmat, tot indicant que la situació actual respon a un moment concret de tensió del sistema, i ha defensat la necessitat d’abordar aquestes qüestions amb diàleg i calma per trobar “la millor fórmula possible”.