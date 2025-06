Jurament de la Constitució

Serrano enceta el seu coprincipat amb un bany de ‘masses’ abans de la sessió de jurament al Consell General

El nou copríncep episcopal ha fet una marxa solemne fins a la plaça de la Vall acompanyat del cap de Govern i els sindics generals

El cap de Govern, Xavier Espot, i el copríncep episcopal, Josep Lluís Serrano, han iniciat la cerimònia de jurament del nou mandatari amb un bany de ‘masses’ que ha recorregut el trajecte comprès entre la plaça Príncep Benlloch i la plaça de la Casa de la Vall. Acompanyats per un seguici de ciutadans i representants institucionals, la comitiva ha avançat en un ambient de formalitat institucional i respecte protocol·lari, reforçant la dimensió simbòlica de la jornada.

Serrano ha arribat a la plaça Benlloch a les 10.50 hores, després de ser rebut pel mandatari governamental a prop de la frontera del país i traslladat en cotxe oficial fins a la porta de l’església de Sant Esteve. Allà l’esperaven els mossens del país, convidats pel copríncep episcopal com a part de la seva família en aquest acte solemne. Durant el recorregut a peu pel carrer de la Vall, s’ha comptat amb la presència de prop d’un miler d’alumnes dels diversos sistemes educatius del país, repartits entre l’arribada i la sortida.

A l’entrada de la Casa de la Vall, el síndic general, Carles Ensenyat, ha rebut Serrano sota l’arcada. A les escales s’hi ha format un passadís d’honor compost per quinze membres del sometent —dos per parròquia, excepte Canillo, que n’ha tingut tres—. Els deseners, vestits amb barretina i faixa vermella, i els capitans, amb faixa morada, han aportat un element de tradició al protocol de l’acte. El capità de Canillo, com a representant de tots els capitans, ha estat l’únic que ha portat escopeta.

El síndic general, Carles Ensenyat, rep al copríncep episcopal. | Facundo Santana / Consell General

Serrano saluda a la subsíndica general, Sandra Codina. | Facundo Santana / Consell General

La foto oficial a la Casa de la Vall. | Facundo Santana / Consell General

Un cop arribats al vestíbul del Consell General, el copríncep episcopal ha procedit a la signatura al llibre d’or. Amb aquest gest, Serrano ha refermat la importància de la institució parlamentària i el seu compromís amb l’ordre constitucional andorrà. La cadira utilitzada per a la signatura és la mateixa que ocupaven els síndics abans de la reforma de la Casa de la Vall de l’any 1962.

Posteriorment, el copríncep s’ha desplaçat fins a la cambra principal del Consell General, on donarà inici formal a la sessió solemne del jurament a la Constitució, a les 12.00 hores. Abans d’accedir a la cambra, el copríncep ha saludat les autoritats a la sala de passos perduts: consellers generals, membres del Govern, cònsols majors i menors, representants del Consell Superior de la Justícia, del Tribunal Constitucional i del copríncep francès.

Serrano signant el llibre d’or al Consell General. | Facundo Santana / Consell General