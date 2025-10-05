Progressistes-SDP considera que hi ha una crisi estructural i aposta per un pacte polític per revertir-la

Progressistes-SDP ha celebrat aquest cap de setmana el seu Consell Nacional, una trobada que ha servit per analitzar la situació política i social d’Andorra i per debatre propostes en àmbits com l’habitatge, la sanitat, la mobilitat i el procés d’associació amb la Unió Europea.
El president de la formació, Josep Roig, ha obert la jornada amb la ponència ‘Andorra: diagnosi i set reptes inajornables‘, en què ha descrit el moment actual del país com una “crisi estructural” que demana decisions valentes i immediates. Entre els reptes que ha assenyalat hi figuren la regulació del preu de l’habitatge, la reforma del sistema de pensions, un pla nacional de sanitat, la diversificació econòmica i una reforma institucional que aporti més transparència i control democràtic.
Roig ha defensat també la necessitat d’un gran acord polític nacional que superi els interessos partidistes i fins i tot ha obert la porta a un govern de concentració per afrontar els reptes estructurals del país.
Per la seva part, l’excap de Govern Jaume Bartumeu ha informat sobre l’estat del Pacte d’Estat per a l’Acord d’Associació amb la Unió Europea. Ha recordat que el text ja està tancat i que el país s’encamina cap a un referèndum decisiu. Bartumeu ha lamentat la manca de pedagogia i de claredat del Govern en la comunicació sobre l’acord i ha advertit que això ha afavorit la circulació d’informacions confuses i tergiversades. També ha assenyalat que en la negociació hi ha aspectes com el protocol financer o els controls fronterers que, al seu entendre, no s’han resolt adequadament.
En matèria sanitària, Alain Mateu, membre de la Comissió de Política Nacional, ha presentat el balanç del Pacte Nacional per a la Qualitat, l’Eficiència i la Sostenibilitat del Sistema Sanitari, iniciat el gener del 2024. Segons Mateu, un 56% de les 160 línies d’acció ja estan en curs i un 38% completades. Entre les actuacions destacades, ha mencionat la millora del finançament de la CASS en ulleres i lents de contacte, la signatura del conveni amb l’Institut Guttmann i la inauguració del centre d’atenció primària de Canillo.
Mateu ha afegit que abans d’acabar el 2025 s’espera culminar l’enquesta de salut escolar i juvenil i obrir el centre Ròdol, dedicat a la salut mental infantil i juvenil. També ha defensat la necessitat d’integrar Andorra al programa europeu EU4Health, que finança iniciatives de salut pública i innovació sanitària.
Pel que fa a la mobilitat, la consellera Cristina Montolio ha criticat el mal funcionament del nou servei d’autobusos d’Ordino, amb recorreguts poc útils i temps d’espera excessius. Segons ha explicat, la situació afecta especialment les persones més vulnerables i compromet l’accés als serveis públics. El Consell Nacional d’SDP ha acordat que Montolio traslladi aquesta preocupació al Comú i al cap de Govern per reclamar solucions immediates.
En tancar la trobada, SDP ha reafirmat la seva voluntat de proposar respostes concretes als principals reptes del país i ha apel·lat a la responsabilitat i al coratge polític davant el que considera un esgotament de l’actual Govern i l’avenç dels discursos populistes.