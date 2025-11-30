SDP centra l’estratègia en limitar les torres d’Escaldes i reclama una reforma d’un POUP que qualifica de desfasat

Els Progressistes-SDP han celebrat aquest dissabte 29 de novembre la seva Assemblea General, una trobada en què la formació ha aprovat per unanimitat les ponències que marcaran el seu posicionament polític durant els pròxims anys.
La formació torna a reivindicar un “sentit de país” i situa l’habitatge al centre de les seves preocupacions. En aquest punt, SDP defensa frenar l’especulació immobiliària i denuncia especialment la “densificació irracional” al Clot d’Emprivat i la proliferació “d’edificis de luxe” a Escaldes-Engordany. Segons la ponència presentada per Elisabet Zoppetti, “la permissivitat urbanística i un POUP desfasat” han contribuït a generar un model insostenible, motiu pel qual el partit reclama una revisió urgent del POUP, la cessió obligatòria del 50% del sòl per a ús públic o espais verds, límits estrictes d’alçada i l’obligació de reservar un mínim del 33% de les noves promocions a habitatge de lloguer assequible.
“Frenar l’especulació immobiliària al Clot d’Emprivat és una prioritat davant una densificació irracional que el POUP ja no és capaç d’ordenar” – Progressistes-SDP
Un segon bloc de treball aborda la necessitat de reformular el model social. La ponència impulsada per Najim Aouraghe i Josep Roig defensa un canvi “d’un estat assistencial a un estat de salaris dignes”, i aposta per un Règim de Bonificacions Salarials Empresarials com a eina per garantir autonomia i estabilitat a les llars, disminuint la dependència de subsidis i ajudes.
En l’àmbit econòmic, els Progressistes plantegen mesures per controlar l’endeutament públic. SDP proposa un pla d’amortització de deu anys i un sistema de control progressiu de la despesa, amb l’objectiu de redreçar les finances públiques i garantir la sostenibilitat pressupostària.
La salut també ha estat un dels eixos centrals de l’Assemblea. El partit ha refermat el seu compromís amb el Pacte Nacional de Salut, al qual es va adherir el gener del 2024, i aposta per una política “estable, robusta i orientada al llarg termini”. Els Progressistes han analitzat les dades de l’Enquesta Nacional de Salut 2024, que mostren “tendències preocupants”: augment de l’obesitat, sedentarisme, problemes de salut mental i desigualtats creixents que, segons alerten, poden tensionar encara més el sistema.
El partit aposta per passar d’un estat assistencial a un estat de salaris dignes mitjançant un Règim de Bonificacions Salarials Empresarials
En l’àmbit territorial i comercial, SDP posa el focus en la descentralització del comerç, amb l’objectiu de donar vida a tots els eixos comercials del país i evitar la concentració gairebé exclusiva als carrers Meritxell, Carlemany i Vivand. La proposta inclou un sistema de redistribució de recursos, criteris de planificació basats en indicadors objectius, resultats mesurables i una aposta clara per la llengua i la identitat andorrana com a elements de connexió amb els consumidors.
Bartumeu qualifica de “ridícul” defensar que l’Acord d’associació no és mixt
En el marc de l’Assemblea, el president dels Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, ha carregat contra la posició del Govern sobre la naturalesa de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Segons recorda, “des del desembre del 2023” manté la convicció que l’Acord és “mixt”, un criteri que —assenyala— ve determinat per la Constitució francesa, que el fa “sotmès a una doble ratificació”.
Bartumeu denuncia que, malgrat aquesta evidència jurídica, “el secretari d’Estat pels Afers Europeus del Govern d’Andorra ha continuat defensant que l’Acord no és mixt i ha demanat un tracte excepcional per als microestats”. Segons el president d’SDP, aquesta postura és “inviable”, provoca “un ridícul institucional davant del Copríncep francès” i exposa Andorra “a un conflicte diplomàtic innecessari”. Recorda que França “ja ha reiterat que la seva posició és definitiva: l’Acord és i serà considerat mixt”.
També ha qualificat de “lamentables” les declaracions del secretari d’Estat, que el 12 de novembre, a Ràdio Nacional, va afirmar que França “és només un estat entre vint-i-set”, una afirmació que, segons el comunicat, ignora “el paper institucional del president de la República francesa, i Copríncep francès, i el funcionament real de la Unió Europea”.
SDP reclama que “el país adopti una posició prudent, responsable i respectuosa amb els Estats membres”, i demana posar fi als “tecnicismes i maniobres polítiques sense recorregut” per evitar confusions a la ciutadania.