Sánchez avança les eleccions generals d’Espanya al 29 de novembre per buscar «una majoria molt més progressista»

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria anticipada d’eleccions generals per al diumenge 29 de novembre, després d’establir un Consell de Ministres extraordinari per procedir a la dissolució de les Corts Generals. «Ha arribat el moment que els espanyols i les espanyoles decidiu quin futur voleu per a vosaltres mateixos i per al vostre país. Ara depèn de vosaltres», ha afirmat Sánchez durant la roda de premsa al Palau de la Moncloa, des d’on ha carregat contra un Congrés dels Diputats amb «molt bronca», en el qual considera que alguns partits han confós «pactar» amb «renunciar» i «bloquejar» amb «vèncer», alhora que ha acusat l’oposició de dificultar l’aprovació de mesures impulsades per l’Executiu.
«Sé que nosaltres mateixos hem comès errors i no hem aconseguit fer tot el que ens havíem proposat», ha indicat, tot situant la desigualtat, els serveis públics i l’accés a l’habitatge entre els principals problemes encara pendents. Davant d’aquesta situació, ha justificat l’avançament electoral per la necessitat de «renovar i ampliar el suport de la gent» i aconseguir al Congrés «una majoria molt més àmplia i progressista» que permeti tirar endavant les reformes pendents. «Els espanyols i les espanyoles heu de decidir quin paper voleu jugar», ha assenyalat abans de preguntar als ciutadans si volen sumar-se a «aquesta onada ultradretana que involuciona allà on governa» o que Espanya continuï sent «un baluard d’obertura, de justícia social i de responsabilitat mediambiental».