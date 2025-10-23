Salut, educació i infraestructures concentren la inversió del pressupost 2026, que arriba als 750 milions d’euros

El Govern destinarà el gruix del pressupost per al 2026 —un total de 750,2 milions d’euros, un 12% més que el 2025— a salut, educació, habitatge i infraestructures. “El pressupost no és ni curt-placista ni oblidat dels reptes de futur; és un instrument per consolidar el país que volem”, ha afirmat el ministre de Finances, Ramon Lladós, durant la presentació del Projecte de llei del pressupost 2026, el qual ha qualificat d’“ambiciós i realista”.
En aquest sentit, Lladós ha apuntalat que el Govern preveu reduir el deute públic fins al 30,3% del PIB, el més baix des del 2011 i molt per sota del d’Espanya (103%) o França (114%). Per aconseguir-ho, es durà a terme una recompra de deute per 50 milions d’euros a través dels bancs andorrans. “Anirem a comprar més barat el valor facial del deute”, ha explicat Lladós, detallant que l’operació “no reduirà formalment el deute immediatament, però optimitzarà la càrrega financera i la liquiditat”.
Altrament, el titular de Finances ha insistit que Andorra parteix “d’una posició privilegiada, amb molt poca càrrega fiscal i molt poc deute”. Tot i preveure un dèficit de caixa de 39,8 milions, el ministre ha assegurat que “en l’execució sempre ho hem fet millor que en la previsió” i que Andorra continuarà reduint deute mentre inverteix “en allò que realment importa per al futur del país”.
Salut lidera la despesa amb més de 121 milions i més inversions hospitalàries
El Ministeri de Salut és el que més creix en el pressupost del 2026, amb 121,4 milions d’euros, un augment del 22% respecte a l’any anterior. Dins d’aquesta partida, 58,9 milions es destinen a la CASS, 49,2 milions al SAAS, i 9,2 milions a inversions en infraestructures i equipaments sanitaris, que inclouen la millora de les sales d’aïllament, oncologia, urgències i l’heliport. Aquesta ampliació pressupostària consolida el sector sanitari com una de les grans prioritats del Govern per al 2026. Segons Lladós “el pressupost combina els reptes del país que volem amb les necessitats del present”.
Educació i habitatge, els altres pilars
Per un costat, l’educació rebrà més de 64 milions d’euros, amb 43,7 milions destinats a l’Escola Andorrana, 13,4 a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i 7,1 a la Universitat d’Andorra, la qual ampliarà instal·lacions i recursos tecnològics. “Invertir en educació és invertir en el país que volem ser”, ha ponderat Lladós, destacant que bona part de la despesa es dirigeix a modernitzar els centres i consolidar la digitalització.
Per l’altre, l’habitatge és un altre dels eixos prioritaris, amb 16 milions d’euros de pressupost, dels quals 12 milions es destinaran a compra i construcció d’habitatges públics, 2 milions al conveni amb la Fundació Laurus i 1 milió al nou programa ‘primer habitatge’, el qual es presentarà la setmana vinent. En aquest sentit, el ministre ha subratllat que aquest pla busca “facilitar l’accés a la primera llar en un moment clau per a moltes famílies joves”.
Tres grans obres simultànies i aposta pel transport
D’altra banda, el 2026 també serà un any marcat per les obres públiques. El Govern executarà tres grans projectes de manera simultània: la desviació de la Massana-Ordino (12,6 milions d’euros), la de Sant Julià de Lòria (13,5 milions) i diverses actuacions a la CG4 i La Trava (15,8 milions). “Poques vegades Andorra ha tingut tres grans obres a la vegada”, ha remarcat Lladós, qui ha destacat que el país “està executant el 80% de la inversió prevista”. El pressupost inclou també 11,7 milions d’euros per al transport públic gratuït i 2,4 milions en subvencions per a vols comercials, amb l’objectiu de reforçar la mobilitat sostenible i les connexions aèries.
Més despesa en personal i serveis essencials
Les despeses de personal augmenten fins als 185,3 milions (+12%), principalment per les 34 noves incorporacions a l’administració —entre les quals 10 agents de policia i nous tècnics per a funció pública, estadística i justícia— i per la revisió de graelles salarials, que tindrà un impacte de 14 milions en dos anys.
Segons el ministre, aquest increment és “sostenible, perquè l’economia creix i la base d’ingressos és avui molt més diversificada que en el passat”. En aquest sentit, ha remarcat que “les despeses financeres baixen, un fet que no passa a cap altre país del món”, gràcies a la reducció del deute i a una gestió prudent dels recursos.
Creixement d’ingressos i diversificació fiscal
Els ingressos corrents pugen fins als 710,4 milions d’euros, amb un fort impuls dels impostos directes, que creixen un 36% (fins a 256,1 milions). L’impost de societats s’incrementa un 59% i l’IRPF, un 28%, mentre que els impostos indirectes (com l’IGI o el tabac) només ho fan un 2%. “És bo ser menys dependents d’un sol producte; aquesta diversificació és sana per a l’economia”, ha remarcat Lladós, qui també ha apuntalat que “tots els sectors econòmics estan creixent més del que s’havia previst”.
Pel que fa als ingressos patrimonials, aquests ascendeixen a 46,1 milions d’euros, provinents de FEDA (9,7 milions), Andorra Telecom (27,4 milions) i de l’emissió de monedes d’euro (7,4 milions), a més d’altres fonts com el Consell Regulador del Joc (800.000 euros).