Rosa Gili constata el distanciament amb David Pérez i reivindica la feina de Maria Carriço al govern comunal

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha remarcat que actualment no manté cap relació amb el conseller David Pérez i ha deixat clar que aquest “va sol”. En aquest sentit, ha afirmat que, a hores d’ara, la seva relació amb ell és inexistent, després dels fets que van acabar provocant el trencament de la coalició comunal Consens.
En canvi, Gili ha volgut valorar la tasca de la consellera Maria Carriço, de qui ha destacat la coherència i la implicació. “M’alegro molt de continuar tenint la Maria Carriço”, ha assegurat, tot afegint que és “una noia treballadora, compromesa i que es porta fantàsticament bé amb l’equip”. La cònsol ha subratllat que es tracta d’“una consellera com ens agradaria que fos tothom que hi és al comú”.
Pel que fa a l’escenari polític de cara a les pròximes eleccions, Gili ha negat haver manifestat cap voluntat d’establir pactes amb Concòrdia o amb cap altra formació. “En cap cas he manifestat una voluntat de fer res ni amb Concòrdia ni amb ningú”, ha afirmat en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana, en referència a la posició del Partit Socialdemòcrata de no pactar amb Concòrdia si ella forma part d’alguna de les seves llistes.
La cònsol ha apuntat que, en l’àmbit comunal, no pot repetir mandat i que, per tant, no entén el debat generat al seu voltant. “No sé a què es refereixen”, ha indicat, tot qualificant de “bastant surrealista” que es parli de la seva persona en lloc de centrar-se en qüestions com “l’habitatge, les pensions de la CASS o com quedarà aquest país”. Tot i això, ha admès que no es tracta necessàriament d’una decisió ferma dins del PS, encara que “segurament hi ha qui ho pensa”.
Finalment, sobre la ruptura de la coalició Consens, Gili ha manifestat que la decisió del PS “costa molt d’entendre”. Segons ha explicat, el desacord no era amb el partit, sinó amb un conseller concret que havia protagonitzat “unes actuacions qüestionables”. “El vam apartar”, ha dit, tot precisant que es tractava d’una mesura temporal. A partir d’aquí, ha afegit, “ell ha muntat tot el seu relat” i “el PS li ha comprat”.