Acord d'associació

Riba insisteix que la porta del pacte d’Estat roman oberta, però no per tractar qüestions puntuals de l’oposició

El text sobre la regulació del referèndum continua sense data, tot i que el secretari d'Estat assegura que podria estar llest en una o dues sessions

El secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, ha reiterat aquest dimecres que la porta del pacte d’Estat sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea continua oberta perquè Concòrdia s’hi pugui sumar “demà, la setmana vinent o d’aquí a un mes”. Així ho ha manifestat després de la reunió celebrada aquest matí, remarcant que qualsevol grup parlamentari serà benvingut.

Tot i això, el secretari d’Estat ha precisat que la incorporació al pacte no pot limitar-se a qüestions puntuals. “El pacte té un ordre del dia i es discuteixen tots els punts”, ha assegurat, tot advertint que seria “atípic” que un grup s’incorporés només per debatre un tema concret i abandonés les sessions un cop aquest s’hagués tractat.

Pel que fa a l’estat de la regulació del referèndum, Riba ha informat que el text està molt avançat i que probablement només caldran una o dues sessions més per poder-lo compartir amb tots els consellers generals. “Quan el text estigui estabilitzat, es distribuirà entre tots els grups parlamentaris”, ha indicat. L’objectiu és que, si algun conseller detecta mancances o proposa millores, aquestes es puguin considerar. “Veurem quin retorn hi ha i es tindrà en compte o no, en funció del criteri que s’apliqui en aquell moment”, ha explicat.

D’altra banda, Riba ha fet referència a les trobades internacionals en què Andorra participa amb altres líders europeus. Segons ha detallat, tot i que la geopolítica sol centrar les converses, l’Acord d’associació també s’hi posa sobre la taula. “No són espais on es resolen qüestions, però són molt útils per mantenir el moment polític i transmetre que Andorra té interès a concloure aquest acord en els millors terminis i condicions possibles”, ha afirmat.