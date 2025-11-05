Riba admet que no hi ha “unanimitat” entre els 27 estats membres sobre la naturalesa jurídica de l’Acord amb la UE

La naturalesa jurídica de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea continua sense estar definida. El Govern, a través de la resposta escrita per part del secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, a preguntes formulades per la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha reconegut que no hi ha unanimitat entre els 27 estats membres sobre si el text final —ja tancat en la seva part negociadora— tindrà caràcter mixt o exclusivament europeu.
Així, Riba explica que tant el Secretariat General de la Comissió Europea (SGF3) com la presidència danesa del Consell de la UE han confirmat que la divisió entre els estats es manté. “Hi ha un grup d’estats que defensen una posició d’acord mixt, un altre que aposta per un acord exclusivament UE, i uns pocs mantenen encara una reserva d’estudi”, ha assenyalat Riba, tot recordant que la presidència danesa del Consell “treballa amb l’objectiu d’arribar a una decisió unànime tan aviat com sigui possible”, però de moment no s’ha fixat una data per a la seva resolució.
Montaner també havia demanat conèixer el contingut del darrer debat del Consell de la Unió Europea sobre la qüestió jurídica de l’acord. En aquest sentit, Riba ha puntualitzat que “l’únic document públic habitual del grup de treball és l’agenda de reunions” i que “no es publiquen actes ni resums dels debats interns, excepte en ocasions extraordinàries”. Tot i això, la missió d’Andorra a la UE manté un seguiment actiu de les discussions internes, si bé la informació rebuda “s’obté mitjançant l’acció diplomàtica proactiva d’Andorra” i no inclou documents oficials que puguin fer-se públics.
“Havent efectuat les consultes internes al Ministeri de Finances, l’AFA, la Uifand, l’AREB i als sectors implicats, i no havent identificat obstacles per poder donar suport al text presentat, el Govern va traslladar a la Comissió Europea l’acceptació de les modificacions proposades”, ha detallat Riba, qui s’ha compromès a facilitar als grups parlamentaris la versió no consolidada del text tan aviat com sigui possible, ja que actualment “es troba en procés de revisió jurídica i lingüística i no pot ser objecte de difusió pública”.