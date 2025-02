‘Retocs’ en detalls d’immigració, de lliure circulació i de limitació en la inversió estrangera

Una carta enviada per part de la Comissió Europea ha estat feta pública avui pel Pacte d’Estat sobre l’Acord d’associació i posada en coneixement al cap de Govern, Xavier Espot, qui aquest dimecres ha manifestat les tres grans línies que versa dit escrit per divergir i precisar sobre la qüestió esmentada, tractant assumptes rellevants com la lliure circulació de persones i la possible adaptació que limita la compra d’immobles per part estrangera.

“Queda patent que si Andorra demana fer aquesta darrera modificació al text de l’Acord envers la inversió de no residents, i un cop estigui ja configurat el seu comitè específic i s’efectuí l’annex, la Comissió Europea dona plena disponibilitat perquè es pugui ratificar la mesura”, ha declarat el mandatari estatal.

De forma que mitjançant una reunió aquesta tarda en la qual Espot ha mantingut amb el Pacte d’Estat, ha traslladat que a causa dels neguits que encara mostra la ciutadania davant l’assimilació del territori, s’ha acordat amb la Comissió Europea publicar “certs acords que no van quedar plasmats íntegrament en el text per l’annex”. Tocant així la primera línia qüestionada, el cap de Govern ha deslligat que el sistema de càlcul d’autoritzacions de residència previst en la legislació ha estat corroborat per la institució global sent de 368 nous permisos, el que equival al 7% del total de la mitjana que s’hagués aplicat en 2023.

En aquest aspecte, el mandatari ha transmès que “si s’aplica l’Acord, i es dona bé el seu encaix, aquesta clàusula podria adaptar el text al context actual al qual ens troben i permetria ser més o menys restrictius per modelar la xifra de concessions i respondre a la demanda, ja que les 368 noves autoritzacions marquen el mínim que podem atorgar”, deixant caure així que no ha estat el creixement desmesurat que alguns imaginaven o donaven per suposat. Per això, Espot ha remarcat la importància que brinda aquesta corroboració oficial i que “res els impedeix modificar uns paràmetres d’immigració per ser més oberts i que no aturin per tant el creixement econòmic i social del Principat”.

Altrament, la carta de la institució europea afirma que Andorra podrà incorporar una adaptació per limitar l’adquisició de béns immobles per part de no residents, la qual s’assimila al model que sosté l’Estat de Malta com ha recordat l’autoritat. “El que farem serà traslladar aquesta especificitat que tindrà la legislació nacional i que recordem es debatrà el dia 6 de març amb la Llei Òmnibus, per incloure-la al text i que no hi hagi una contradicció entre els dos punts i puguin anar compassats. No obstant això, deixem la porta oberta perquè no sabem si en un futur haurem de ser més restrictius més enllà de la compra d’aquests dos immobles que indiquem”, ha remarcat el cap de Govern, recordant que altres precedents europeus han fixat a la seva legislació només un sol habitatge.

En últim lloc, la Comissió Europea també ha reafirmat a la seva carta que la lliure circulació de persones, un punt dels que més preocupen als habitants, no es podria materialitzar fins passats dos anys de l’entrada en vigor de l’Acord. “Alguns parlaven que s’aplicaria de forma retroactiva en aquest passat gener. La realitat és que fins que no es tanqui el text, s’aprovi al Consell General, es consulti mitjançant el referèndum i es tanqui i ratifiqui pels estatuts europeus i passin a partir d’aquest moment dos anys, no s’aplicarà en cap àmbit: ni en la política migratòria, ni pels antecedents penals ni tampoc a nivell administratiu”, ha matisat Espot. Val a dir que el Govern ha posat a la seva web el document de resposta de la institució perquè tothom el pugui consultar lliurement i que s’adjunta a continuació: https://www.andorraue.ad/continguts/Carta_resposta_Comissi%C3%B3_Europea.pdf