Espot i Durand anuncien que la galeria antiallaus de l’Hospitalet-près-l’Andorre estarà enllestida a inicis de novembre

El cap de Govern, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d’Occitània i de l’Alta Garona, Pierre-André Durand, han presidit aquest divendres a Tolosa la novena edició del Diàleg transfronterer Occitània-Andorra. La trobada ha permès fer balanç de la cooperació bilateral i concretar diversos projectes conjunts en matèria d’infraestructures, seguretat i desenvolupament econòmic.
Un dels principals anuncis de la sessió ha estat la finalització de la galeria antiallaus de l’Hospitalet-près-l’Andorre, que es preveu que estigui acabada a començaments de novembre, després de dues temporades d’obres d’estiu. Es tracta d’una obra de 300 metres de longitud, considerada clau per a la prevenció de riscos i la seguretat viària durant els mesos d’hivern. El comitè estratègic de seguiment dels acords bilaterals ha assenyalat que els treballs s’han completat dins el calendari previst, malgrat les dificultats geotècniques i logístiques del terreny.
Durant la reunió, el comitè ha revisat també el programa d’intervencions previstes per millorar la circulació als voltants de la frontera, a la carretera RN 22, així com les mesures de prevenció de riscos associades a la caiguda de blocs, tant a l’itinerari d’accés cap als Pirineus Orientals com a la carretera departamental RD 66. Aquests treballs són competència del Consell Departamental dels Pirineus Orientals.
Pel que fa a la cooperació en matèria de seguretat, Espot i Durand han destacat la col·laboració existent entre França i Andorra en la lluita contra el contraban de tabac. Ambdós han instat els serveis competents, sota l’autoritat dels prefectes i de la ministra de Justícia i Interior, a reforçar aquesta cooperació amb l’objectiu d’adoptar mesures més efectives per afeblir les xarxes criminals actives a la frontera del Pas de la Casa.
La sessió ha inclòs igualment una actualització dels treballs dels grups bilaterals temàtics, que aborden qüestions sectorials com la salut, l’agricultura o la ramaderia. En aquest àmbit, s’ha anunciat que Andorra participarà per primera vegada dins l’Espai Arieja durant el Saló Internacional de l’Agricultura, que tindrà lloc a París el febrer del 2026. Aquesta presència conjunta té per objectiu promoure els productes locals i la raça bovina autòctona.
Espot i Durand han posat de manifest el dinamisme de la cooperació econòmica entre Andorra i Occitània i han valorat positivament els contactes establerts entre operadors econòmics, especialment en l’àmbit digital. Finalment, les delegacions han actualitzat l’estat de la candidatura transnacional al patrimoni mundial de la Unesco, titulada ‘Els testimonis materials de la creació de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra’. El dossier es troba en la fase final de preparació i està previst que es presenti per a la seva avaluació a finals de gener del 2026.