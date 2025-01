Qatar elimina els visats per als andorrans per impulsar el turisme i l’intercanvi econòmic

El ministre d’Estat d’Afers Exteriors de Qatar, el sultà bin Saad Al Muraikhi, s’ha reunit aquest dimarts amb el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, per abordar temes d’interès comú entre ambdós països.

Un dels principals punts tractats durant les reunions ha estat l’exempció de visats per als ciutadans andorrans que viatgin a Qatar. Aquesta mesura permetrà als titulars del passaport andorrà obtenir una exempció de visat per un període de 30 dies a la seva arribada a Qatar. Per accedir-hi, serà necessari presentar un passaport amb una validesa mínima de tres mesos i un bitllet de tornada o de continuació del viatge. Aquesta iniciativa pretén facilitar el turisme i afavorir l’intercanvi econòmic entre els dos països, alhora que obrirà noves oportunitats per al desenvolupament de les relacions bilaterals.

També s’ha destacat la cooperació en l’àmbit turístic amb l’objectiu d’atraure més visitants de Qatar a Andorra, aprofitant els vols directes a Barcelona. En aquest context, es vol impulsar l’arribada d’un turisme de luxe i qualitat al Principat, posicionant Andorra com una destinació ideal per als viatgers qatarians interessats en experiències úniques en un entorn natural i exclusiu.

El ministre d’Estat de Qatar ha manifestat un especial interès a explorar noves oportunitats de col·laboració en els sectors de l’esport i la salut, considerats estratègics per al creixement i la diversificació del país. En aquest sentit, el sultà bin Saad Al Muraikhi ha destacat la celebració del Qatar Economic Forum, organitzat per Bloomberg, que tindrà lloc per maig a Doha. Aquest esdeveniment, de gran rellevància internacional, abordarà temes clau sobre economia global, innovació i comerç.

Finalment, durant la reunió s’ha posat èmfasi en el paper de Qatar com a mediador internacional, especialment en la recerca de pau a Gaza i en la gestió de la situació política a Síria. S’ha valorat molt positivament l”alto el foc’ recentment aconseguit a Gaza, un assoliment fruit dels esforços diplomàtics de Qatar. Aquest paper com a facilitador de diàleg i promotor de la pau ha estat reconegut i apreciat pels representants andorrans durant la trobada.