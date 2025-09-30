Progressistes-SDP, sobre l’afer de l’habitatge: “Això s’ha descontrolat i l’única manera és regular-ho”

“L’habitatge no pot ser un luxe, ha de ser un dret garantit”. Aquesta ha estat una declaració del president de Progressistes-SDP, Josep Roig, durant la roda de premsa que la formació ha fet aquesta tarda per parlar sobre la principal problemàtica que ocupa el país. Acompanyat per Elisabet Zoppetti, membre de la CPN de Progressistes-SDP, i per Cristina Montolio, de la comissió d’Administració i Comerç del Comú d’Ordino, Roig ha deixat clar que la situació “s’ha descontrolat” i que l’única solució “per viure a Andorra és regular el preu del lloguer”.
El president ha assenyalat que la crisi no es resoldrà “deixant-ho tot en mans del mercat”, encara menys “davant un increment de preus totalment desbocat i desmesurat”. També ha esmentat que la Llei Òmnibus “no satisfà a ningú”, així com que la congelació dels lloguers “pot alleugerir momentàniament la situació”, però que a la llarga no soluciona la qüestió perquè “no ataca l’arrel del problema”.
Amb tot, Roig ha fet una crida a la regulació amb un índex públic que marqui “uns màxims raonables”. En aquest sentit, ha matisat que es tractaria de regular l’increment i posar un topall al preu de l’habitatge. També ha incidit que caldria una regulació en matèria fiscal per penalitzar aquells que quedin fora d’aquests índexs públics –i bonificacions per als que se situïn dins– i per penalitzar els pisos buits; una regulació sobre la compra d’immobles de persones no residents “perquè aquest no sigui un camp lliure per a l’especulació”; una regulació sobre el registre de la propietat immobiliària i, sobretot, “un compromís ferm de continuar invertint en parc públic i en rehabilitació d’immobles”. “Són polítiques molt normals en altres països del nostre entorn que han sabut equilibrar el creixement i la justícia social”, ha completat.
La situació a diferents parròquies
Zoppetti ha exposat la situació d’Escaldes-Engordany, mentre que Montolio ho ha fet amb Ordino. En el primer cas, la membre de la CPN de Progressistes-SDP ha lamentat construccions com les torres del Clot d’Emprivat, “un luxe amb preus inaccessibles per a la ciutadania que no milloren el parc públic del país, al contrari, augmenten el preu del metre quadrat”. “El nostre mercat de lloguer és sense unes regles clares, i això crea situació de vulnerabilitat en moltes famílies”, ha proferit, recordant que algunes han hagut de marxar del país. Per això, “cal una regulació que estabilitzi el mercat i doni seguretat als llogaters”, ha afegit, incidint que són “diverses”, no una de sola, les solucions que s’haurien d’aplicar. “Fer discursos dient que procuraran tenir habitatges dignes pels ciutadans no és suficient si al darrere no van acompanyats de decisions valentes, que són les que s’han de tirar endavant quan hi ha problemes tan greus”, ha criticat.
Al seu torn, Montolio ha fet esment de la problemàtica arrel la revisió del POUP. “Ens ha portat moltes al·legacions dels propietaris”, ha dit, però s’ha mostrat convençuda de la tasca feta apostant per un creixement sostenible concentrat al voltant dels nuclis. “Vam aconseguir que un l’alçada màxima d’un edifici havia de ser de 10,5 metres, comptant amb espais verds entre edificacions. Tant de bo totes les parròquies fessin igual”, ha celebrat.