Progressistes-SDP acusa Demòcrates d’haver actuat com a «simples observadors» dels problemes del país

Progressistes-SDP ha aprofitat la celebració de la seva assemblea general per carregar contra la gestió de Demòcrates al capdavant del Govern i denunciar la manca de resposta davant dels principals reptes que afronta el país. La formació considera que Andorra arriba a una etapa «decisiva» amb problemes estructurals acumulats durant anys i sense una resposta «global i coherent» per part de les principals forces polítiques.
En la primera ponència de l’assemblea, dedicada a l’anàlisi del context polític actual, el president del partit, Josep Roig, va afirmar que bona part de les preocupacions que expressa actualment la ciutadania són conseqüència de problemes que s’han deixat créixer durant massa temps sense una actuació decidida dels responsables polítics.
La crisi de l’habitatge va centrar bona part de les crítiques. Roig va assegurar que durant anys es va ignorar l’evolució del mercat immobiliari mentre augmentaven els preus, es reduïa l’oferta residencial i cada vegada més famílies trobaven dificultats per accedir a un habitatge digne. Segons va exposar, la situació actual és el resultat de decisions adoptades durant anys, però també de les que no es van prendre quan encara hi havia marge per actuar. En aquest context, Progressistes-SDP considera que, després de setze anys al Govern, Demòcrates no pot continuar comportant-se com si fos un «simple observador» dels problemes que afecten el país.
La situació actual és el resultat de decisions adoptades durant anys, però també de les que no es van prendre quan encara hi havia marge per actuar
L’assemblea també va posar el focus en les conseqüències socials de l’encariment de l’habitatge, l’augment sostingut del cost de la vida i la pèrdua progressiva de poder adquisitiu. Segons la formació, aquests factors estan generant una fractura social «preocupant» i fan cada vegada més evident l’existència de «dues Andorres que avancen a velocitats diferents»: una que es beneficia dels efectes del creixement econòmic i una altra que veu com mantenir unes condicions de vida dignes resulta cada vegada més difícil.
Malgrat aquest diagnòstic, el partit defensa que la resposta no passa per alimentar el malestar ciutadà ni convertir la indignació en una eina electoral. En aquest sentit, Roig va advertir que és més fàcil construir discursos de protesta que assumir responsabilitats de govern i va reclamar menys soroll polític i més capacitat per construir solucions.
Durant la reunió, Progressistes-SDP també va analitzar la situació política, econòmica i social del país, va fer balanç de la seva participació en els principals espais de concertació política i institucional i va definir les prioritats que han de marcar la seva actuació durant els pròxims mesos.
Segons la formació, aquests factors estan generant una fractura social «preocupant» i fan cada vegada més evident l’existència de «dues Andorres que avancen a velocitats diferents»
La formació considera que les pròximes eleccions generals no poden convertir-se en una simple confrontació entre lideratges o eslògans electorals, sinó que han de servir per abordar els reptes socials, econòmics i institucionals que té plantejats el país.
Finalment, l’assemblea va expressar la seva preocupació per la manca d’un debat de fons sobre el model d’Andorra per a les pròximes dècades i va acordar impulsar durant els pròxims mesos un document polític de referència que defineixi el seu projecte de país i permeti explorar possibles espais de cooperació amb altres sectors reformistes.