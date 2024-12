Pressupost de gairebé 42,1 milions d’euros per Escaldes-Engordany per un 2025 marcat pels projectes ciutadans

Amb un minut de silenci és com s’ha obert l’última sessió del Comú d’Escaldes-Engordany del present 2024 (aquest a l’antic cònsol menor Pere Moles) i que quan falten de dos dies per entrar al nou any 2025, els cònsols de la parròquia Rosa Gili i Quim Dolsa, s’han posat davant del consell per exposar els plans que marcaran el futur de la ciutat i on ha predominat l’aprovació d’un nou pressupost rècord de 42.087.394 euros, només per darrere del d’aquest 2024, el qual ha sigut de gairebé 45 milions. Val a dir que d’aquest import fixat, el gruix monetari que correspon a les inversions “reals” i pensades, per tant, en els projectes ciutadans més rellevants que té en marxa la parròquia i ja totalment encetades s’invertiran prop de 12 milions (concretament, 11.845.000 euros).

En aquest sentit, el cònsol menor ha fet incís que la fotografia pressupostària d’aquest 2025 exposa així un any que ve marcat per unes finances “equilibrades i sanejades”, en gran manera derivades per un curs 2024 on la previsió de l’endeutament estava situat als 7 milions d’euros “i no s’ha hagut de requerir ni tirar de ‘caixa’ per auxiliar-se”, exactament el mateix objectiu que es preveu per aquest següent any. Anant més enllà, Dolsa ha fet saber que el Comú escaldenc clou el present any amb un increment positiu del 35% a les seves despeses generals; les de caràcter financer amb un 37% en positiu i sense la utilització de “cap préstec bancari, tot i haver-ne disposat un de quatre milions en cas que fes falta”, ha informat. Una previsió certament favorable del 2024 que ha permès a la corporació dirigida per Gili destinar als projectes més importants començats enguany uns 21,5 milions d’euros amb la deguda limitació que han expressat les empreses encarregades.

Si s’extrauen les despeses financeres, Dolsa ha comunicat que 24 milions ha estat la despesa total exercida per la corporació a aquests treballs (que més a baix es detallen perquè es vincula la seva continuació intrínsecament el 2025) i que han permès “amortitzar tot l’endeutament derivat”. Quant a ingressos, el cònsol ha posat en coneixement el mig milió (501.000 euros) que s’han aconseguit a partir de l’impost de l’ITP. “Pel que fa als aparcaments, ha estat un any molt bo amb el retorn del 77% dels seus ingressos i transferits directament al Govern. En 30 de setembre, el nostre endeutament a curt termini ha estat de 612.000 euros i a llarg termini, de 275.000 euros, el qual ha suposat una taxa de 0,85% dels nostres ingressos”, ha exposat el mandatari. També ha valorat que disposaven a la ‘caixa’ de 30 milions d’euros i que en arribar al mandat, “hi havia un deute del 56% amb un pressupost el doble d’inferior i presentem així un mínim endeutament”.

Deixant de banda la partida econòmica d’enguany, i entrant ara en detall sobre quins són aquests “grans projectes ciutadans” pels quals la corporació destina un gran part del seu pròxim pressupost es resulten els següents: d’una banda, la finalització de la part dels pisos a preu assequible que corresponen al Comú, l’aparcament del Falgueró i de l’Església (incloent-hi la plaça pública, i habilitant entre els dos fins a 450 noves places) i la reforma de la borda Gabriel, la qual ha estat la cònsol major qui ha revelat davant del consell un render de com haurà de quedar la citada borda un cop enllestit els treballs. Altrament, també es preveu renovar l’aparcament de Caldea per guanyar, de la mateixa forma, més places disponibles i adequar i enjardinar encara més la parcel·la de la Plana adquirida aquest 2024.

Sobre això, Gili ha detallat que es tirarà endavant la passarel·la des del pàrquing del Falgueró cap a la zona de Sant Ermengol, es millorarà així des de les fonts del parc de la Mola i el Prat del Roure viurà una remodelació dels seus exteriors que inclouen la façana i el canvi d’escenari “per albergar millors i més espectacles”. Val a dir que la sessió ha aprovat l’execució pressupostària d’aquest tercer trimestre i ha deixat l’adjudicació dels treballs complementaris pels dos aparcaments referits per un total de 372.505 euros. Convé recordar que aquestes modificacions inclouen una rampa accessible que permetrà arribar a la plaça de l’Església i al seu aparcament tant des de carrer de l’Obac com des de l’avinguda Carlemany.

Altres assumptes tractats en l’ordenació pública són el lleuger encariment que tindran aquest pròxim any els aparcaments coberts, els quals es veu lògic des de la corporació atenent que “la resta de comuns també resguarden aquest bé”. Un altre tema important recau en el preu del metre quadrat de l’habitatge a la parròquia, la qual Gili ha catalogat que està, curiosament, “entre els més barats del Principat, tot i ser Escaldes-Engordany el que presenta un dels preus de lloguer més cars“. De manera que aquesta actualització contempla també un lleuger encariment del mateix tant pel primer tram de l’immoble, i una mica més car per quant se sobrepassen els 100 metres quadrats. Quant al preu del metre quadrat de la construcció, també s’apujarà el preu pel 2025 passant aquest als 45 euros/m² per una parcel·la a Escaldes.