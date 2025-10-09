Pérez-Desoy assegura que la frontera amb el Principat ha de ser un “espai de cooperació” i “no pas un de tensió”

L’ambaixador d’Espanya al Principat, Carles Pérez-Desoy, ha posat l’accent en la necessitat de reforçar la cooperació entre Espanya i Andorra i de mantenir una relació basada en la confiança i la cordialitat. Ho ha fet en el discurs pronunciat durant la (anticipada) Festa Nacional d’Espanya, celebrada a Soldeu, en la qual ha assegurat que les relacions bilaterals són “excel·lents” i que existeix “una sintonia plena” entre ambdós països.
En aquest sentit, Pérez-Desoy ha centrat bona part de la seva intervenció en la cooperació transfronterera, destacant que, en un moment en què “el món viu trasbalsat i ple de murs”, la frontera entre Espanya i Andorra “és un exemple de col·laboració”. Així, s’ha mostrat satisfet per projectes com l’estudi de viabilitat del Tramvalira, inclòs en els fons europeus de la Generalitat de Catalunya, i ha defensat “reforçar la institucionalitat d’aquest espai al Pirineu oriental” per donar més visibilitat a les iniciatives conjuntes.
En l’àmbit migratori i fronterer, l’ambaixador ha considerat fonamental la feina del grup de treball hispano-andorrà creat recentment, el qual, segons ha dit, ha de permetre “abordar els problemes amb serenitat i rigor tècnic”. En aquesta línia, ha explicat que l’objectiu és mantenir la frontera com “un espai de cooperació i benefici per als ciutadans” i no pas de tensió.
Posteriorment, Pérez-Desoy ha concretat que la qüestió del sistema europeu Entry-Exit forma part d’un conjunt de negociacions que inclou també l’acord de gestió de fronteres entre Andorra i la Unió Europea. Per tant, ha clarit que, mentre no hi hagi acord, el mecanisme continuarà aplicant-se, però ha esmentat que és “raonable pensar que es podrà signar abans que finalitzi el període transitori”, previst fins al mes d’abril.
Quant a la contractació de treballadors d’origen i la gestió dels retorns dins l’espai Schengen, el delegat espanyol ha declarat que encara no hi ha resultats concrets, però confirma que la qüestió està sobre la taula i que forma part d’un “paquet ampli de negociacions”. D’altra banda, sobre l’impacte de la immigració en zones veïnes com la Seu d’Urgell, el representant espanyol ha admès que és una realitat coneguda i que cal “evitar els debats simplistes” i abordar la qüestió amb criteris tècnics. Amb tot, s’ha mostrat optimista i confia que “les noves eines de cooperació ajudaran a millorar la situació per a totes dues bandes de la frontera”, ha apuntalat.
Espanya defensa una visió jurídica no mixta de l’Acord
Pel que fa l’Acord d’associació, Pérez-Desoy ha qualificat de “moment rellevant per al futur del Principat”. En aquest punt, ha recordat que Espanya dona suport a la tramitació de l’Acord en la seva forma jurídica no mixta, amb l’objectiu de simplificar-ne el recorregut. Així tot, ha recalcat que la posició espanyola respon a criteris tècnics i jurídics, “no pas polítics”. D’aquesta manera, el diplomàtic ha evitat entrar en valoracions polítiques sobre el contingut de l’Acord i ha subratllat, en canvi, que Espanya ha donat suport als governs andorrans “des de fa catorze anys” en la seva gestió de les negociacions.