Patrice Faure inicia la seva primera visita oficial a Andorra com a representant del Copríncep francès

El representant personal del Copríncep francès, Patrice Faure, ha estat rebut aquest vespre pel cap de Govern, Xavier Espot. Aquesta ha estat la primera visita oficial de Faure a Andorra, des que va assumir el càrrec el 6 de desembre, substituint Patrick Strzoda, qui va ocupar el càrrec durant set anys.

Inicialment, la visita estava prevista pocs dies després de la seva presa de possessió, però va haver de ser cancel·lada a causa de la gestió d’una catàstrofe natural provocada pel pas d’un cicló per les Illes Mayotte. Durant la seva estada, Faure ha signat el llibre d’honor i, posteriorment, Espot li ha lliurat el pin oficial abans de la primera trobada institucional que el representant francès ha mantingut a Andorra.

Patrice Faure, amb una extensa trajectòria com a funcionari públic al Ministeri de l’Interior francès, va ser nomenat cap de gabinet del president Emmanuel Macron al gener de 2024. Abans, entre 2021 i 2023, va ocupar el càrrec d’alt comissionat de la República Francesa a Nova Caledònia.

Els síndics generals també reben a Faure

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han rebut també aquest vespre a Casa de la Vall a Faure. Per part dels síndics s’ha refermat la importància de mantenir i enfortir els vincles històrics que sempre han unit Andorra i el Copríncep Francès. La trobada també ha servit per explicar a Faure l’activitat parlamentària i tractar temes de política general del país. Durant la visita, Faure ha pogut conèixer la Casa de la Vall i la seva llarga història com a seu parlamentària. A més, també ha visitat l’hemicicle situat a la nova seu del Consell General i ha signat el Llibre d’Or del parlament