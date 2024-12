Ordino aprova un pressupost de 21,5 milions d’euros per al 2025

El Consell dels Sants Innocents, celebrat aquest migdia, ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2025 amb set vots a favor i una abstenció, sent aquest l’últim consell de l’any. Segons la cònsol major, Maria del Mar Coma, “els números són realistes” i reflecteixen una planificació financera que busca equilibrar inversions prioritàries i prudència pressupostària. Per la seva banda, la minoria ha qualificat els números de “correctes”.

El conseller Enric Dolsa s’ha abstingut, justificant la seva posició per “la manca de partida destinada a la creació del sociosanitari, un projecte prioritari”. En resposta, Coma ha destacat que “s’està treballant intensament per trobar la ubicació idònia i el finançament necessari per aquest equipament, així com per explorar altres opcions, com l’interès privat en la construcció de pisos tutelats”.

El pressupost aprovat preveu uns ingressos de 17.630.318 € i unes despeses de 21.516.492 €, amb una diferència negativa de 3.886.173 € que s’assumirà mitjançant el romanent de tresoreria del Comú. Segons el conseller de Finances i Pressupost, Ludovic Albós, “aquesta diferència s’ha planificat amb prudència, considerant la disminució dels ingressos per impostos de la construcció, que han caigut en 2.236.113 €”.

El capítol d’inversions ascendeix a 5.989.307 €, destacant projectes com el desdoblament de la xarxa d’aigua potable (833.000 €) per millorar la gestió del subministrament, el manteniment de la coberta del CEO (238.460 €), la renovació del parc de comptadors d’aigua (100.000 €), la segona fase de l’àrea lúdico-esportiva prop de l’Escola Andorrana de Secundària (110.418 €) i l’actualització d’aplicacions informàtiques (71.961 €). També es destinaran 700.000 € a l’ampliació de places d’aparcament i 282.000 € a projectes d’energies renovables, incloent la instal·lació de plaques fotovoltaiques i aerotèrmia.

En l’àmbit de la millora urbana, s’han assignat 650.000 € a l’ampliació de voravies a la Clota Verda, 200.000 € per al nucli antic de la Cortinada, i 30.000 € per a l’adaptació de passos de vianants que facilitin la mobilitat de persones amb discapacitat.

La despesa corrent s’eleva a 14.499.790 €, incloent l’actualització de l’IPC prevista al voltant del 4%. Entre les despeses destacades hi ha la implementació de l’administració electrònica i millores al servei de transport públic.

L’endeutament previst es mantindrà en un màxim de 11.480.101 €, només el 71,64% del límit permès per llei i deu punts per sota de l’exercici anterior. Així mateix, es preveu retornar 925.000 € del préstec vigent.

Els comptes aprovats avui inclouen una planificació pressupostària per al període 2025-2027, complint amb la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques. Segons Albós, “aquesta visió a llarg termini garanteix estabilitat financera i ens permet mantenir el ritme d’inversions necessàries per al desenvolupament de la parròquia”.