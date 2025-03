Seguint amb el calendari de trobades establert

Nova reunió del Pacte d’Estat per fer seguiment dels contactes diplomàtics sobre l’Acord d’associació

Els representants comparteixen les darreres trobades amb autoritats europees i preveuen noves reunions, com la del 22 d’abril a Madrid

Els representants del Pacte d’Estat per l’Acord d’associació s’han reunit aquesta tarda per continuar amb el calendari de trobades establert i compartir informació sobre els darrers intercanvis diplomàtics mantinguts amb la Unió Europea i diversos Estats membres. Les trobades de la setmana passada, coincidint amb la visita de diversos ambaixadors amb motiu del Dia de la Constitució i la presentació de credencials al copríncep francès, van girar entorn del projecte d’Acord d’associació.

Durant la reunió, el cap de Govern, Xavier Espot, ha informat també sobre els desplaçaments i trobades previstes per a les properes setmanes. Entre elles, destaca la reunió que mantindrà el secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, amb el seu homòleg espanyol, Fernando Sampedro, el pròxim 22 d’abril a Madrid.

Els contactes amb autoritats dels Estats membres continuen sent constants. Recentment, s’han mantingut reunions a Andorra amb diversos ambaixadors europeus i, el passat mes de febrer, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, es va desplaçar a Munic per participar en la Conferència sobre seguretat. En aquell marc, va mantenir, entre d’altres, una trobada amb Benjamin Haddad, ministre delegat per a Europa del Govern francès.

En paral·lel, els membres del Pacte han continuat treballant en l’elaboració del reglament que regularà el referèndum sobre l’Acord d’associació. La pròxima reunió està prevista per al dimecres 9 d’abril a la tarda.