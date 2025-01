Molné avança canvis en la llei de protecció civil per corregir “incongruències”

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha posat en relleu que “els terminis” per al desplegament dels reglaments que es deriven de la llei de protecció civil la preocupen “poc”, ja que malgrat que es pugui donar el cas que no es compleixen la població no estarà desprotegida, i és que ha remarcat que tot i que aquests textos no estiguin enllestits ja hi ha una feina prèvia en què al llarg dels anys s’han fixat plans i protocols que garanteixen la protecció de la ciutadania.

En aquest sentit, i a preguntes de la consellera general de Concòrdia Maria Àngels Aché, Molné ha posat en relleu que “tècnicament” no hi ha un retard, ja que en molts dels casos s’està dins el termini marcat per la llei per al seu desplegament. De totes maneres, ha manifestat que més enllà de la dificultat tècnica de fixar alguns d’aquests reglaments en la seva redacció s’han vist “incongruències” que es volen resoldre amb la modificació de la llei. D’aquesta manera, ha defensat que si bé alguns estan força avançats altres estan precisament aturats a l’espera que es faci aquesta modificació i ha qualificat de “faraònic” el projecte per aplicar la llei.

Davant aquestes explicacions de Molné, Aché li ha retret la feina que encara queda per fer i que es torni “a fer tard” en el desplegament d’una llei, i també l’ha qüestionat sobre la manca de recursos i més concretament pel fet que en aquest 2025 no hi hagi cap partida prevista per impulsar un centre nacional d’emergència. La titular de Justícia i Interior ha respost que “l’obligació del Govern és racionalitzar els recursos” i li ha retret que si, en canvi, haguessin impulsat un nou edifici, els haurien acusat de “no parar de gastar”. En aquest sentit, ha defensat que els va semblar que no cal un centre nacional nou perquè hi ha espais que el poden encabir.

Qüestionada sobre els plans que haurien de permetre actuar en cas d’una DANA com la que va afectar l’any passat València, Molné ha respost als consellers d’Andorra Endavant que cap al mes d’agost es podria tenir un sistema d’alerta per evacuar la població en cas de necessitat.