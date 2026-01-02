Moliné demana a l’Executiu que aclareixi el canvi de format del permís de conduir sense comunicació prèvia

La consellera general socialdemòcrata Laia Moliné ha entrat una pregunta oral al Govern després d’haver detectat que diversos ciutadans que han renovat recentment el permís de conduir han rebut un carnet amb un format diferent de l’anterior, sense que s’hagi fet cap comunicació pública prèvia sobre aquest canvi. La pregunta oral es formularà en el marc d’una sessió parlamentària prevista per al pròxim 15 de gener.
Així, Moliné sol·licita aclariments sobre des de quan s’ha introduït el nou format del permís de conduir, quins són exactament els canvis que s’hi han incorporat i quins motius han portat a efectuar aquesta modificació. En aquest sentit, també pregunta si el canvi respon a algun acord o obligació de caràcter internacional.
La consellera demana igualment al Govern si ja s’ha informat oficialment els altres països de l’existència del nou model de permís de conduir i en quina data s’ha fet aquesta comunicació. A més, vol saber quan es preveu informar la ciutadania sobre aquests canvis.
Moliné posa de manifest que el permís de conduir és un document oficial d’ús quotidià i que qualsevol modificació en el seu format o en el procediment d’emissió hauria d’anar acompanyada d’una informació clara i accessible per al conjunt de la població. Així mateix, assenyala la necessitat que el nou carnet compti amb totes les garanties perquè sigui reconegut sense incidències a l’estranger.