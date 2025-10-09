Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La nova consellera socialdemòcrata, Laia Moliné, durant la sessió de Consell General d'aquest dijous. | Consell General / Sergi Pérez
Laura Gómez Rodríguez
Relleu d'escó a la cambra parlamentària

Moliné pren possessió com a consellera general del PS amb “ganes d’aportar” després de la dimissió de Judith Casal

La consellera afirma que afronta el relleu “sense pressió”, destaca l’exemple de Casal i defensa la necessitat de “planificar el futur d'Andorra"

Laia Moliné, llicenciada en Ciències Polítiques, ha pres possessió aquest dijous al matí com a nova consellera general al Consell General. La jove política s’incorpora al grup parlamentari socialdemòcrata després que la fins ara consellera, Judith Casal, hagi presentat la seva dimissió per motius mèdics.

Moliné ha reconegut que va rebre la notícia de la seva designació amb sentiments trobats. “Va ser una notícia agredolça”, ha admès, tot i afegir que està “molt contenta, amb molta il·lusió i amb ganes de començar a treballar”. En aquesta línia, ha subratllat que vol “no només aprendre, sinó també aportar en tot el que pugui”.

Preguntada per la possible pressió de substituir Casal, Moliné ha assegurat que no ho viu com un pes afegit. “No ho penso així, més aviat perquè tinc el seu exemple i és el que he de seguir”, ha dit, tot afegint que, dins la pressió, “és molt més còmode tenir algú que t’inspira que no pas no tenir ningú”.

Pel que fa a les seves prioritats i línies de treball, ha remarcat la importància de la planificació. “El país necessita començar a mirar exactament quins límits tenim a tot arreu: en sanitat, urbanisme i molts altres aspectes d’Andorra”, ha explicat. Segons ella, cal “asseure’s, analitzar què necessitem i què volem, i a partir d’aquí començar a treballar, envoltant-nos dels millors experts per construir una bona Andorra”.

La nova consellera ha promès el càrrec davant la Constitució i els síndics generals, en un acte que ha culminat amb els aplaudiments de tota la cambra.

La fotografia de familia amb la nova consellera. | Consell General / Sergi Pérez
