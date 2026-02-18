Moliné avala el dictamen, però alerta que “hem crescut exponencialment i les infraestructures no han acompanyat”

La consellera general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Laia Moliné, ha avalat el dictamen final de la Comissió d’estudi per assegurar el creixement sostenible, però ha advertit que el debat sobre la capacitat real del país i, especialment, sobre la mobilitat, no es pot ajornar més. “Se’n parla molt, però finalment no s’ha posat res sobre la taula”, ha afirmat, tot posant com a exemple els episodis recents de col·lapse viari, ja sigui per accidents puntuals o per incidències com la caiguda d’un arbre. “Això ens posa també el focus en tota aquesta mobilitat que no s’està tractant tant a nivell intern com a nivell extern”, ha afegit, en referència també al tall de l’RN20 i a les dificultats a les vies d’accés al Principat.
En aquest sentit, ha considerat que cal obrir “un debat nacional” específic sobre la mobilitat, tant interna com en relació amb les connexions amb l’exterior: “Hem crescut potser en sis anys en 11.000 persones de població, però les infraestructures no han acompanyat”, ha advertit, insistint que qualsevol planificació futura ha d’anar lligada a dades objectives. Així, Moliné ha apuntat que “un dels mals endèmics del país és que no tenim dades o que aquestes dades sovint són fragmentades”, tot defensant que cal disposar d’indicadors clars sobre mobilitat per poder gestionar millor el transport públic i les vies d’accés. “Per qualsevol topada de vehicles ens trobem encapsats i no podem moure’ns”, ha exemplificat.
En paral·lel, ha proposat recuperar estudis previs i anuncis fets en etapes anteriors, com els relatius a l’eixamplament de la N-145 o a noves vies d’accés des de França. “Hem de comptar amb dades per poder treballar en aquest sentit”, ha insistit Moliné, advertint que “sense això no podem tirar-nos a la piscina”. A més, ha plantejat que, si bé la prioritat immediata és la modificació de la LOGTU i l’elaboració d’estudis de capacitat de càrrega, la qüestió de la mobilitat hauria d’abordar-se de manera paral·lela, potser en una taula de treball específica. Tot i reconèixer que el Govern ja impulsa mesures com la modificació de línies d’autobús o actuacions vinculades al Parallaus, la socialdemòcrata ha conclòs que, atesa la realitat diària del país, “calen més mesures”.