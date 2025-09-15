Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, aquest dilluns. | SFGA
Arnau Ojeda Garcia
Reacció del Govern a les propostes de l'oposició

Marsol retreu a Concòrdia “manca de fair play polític” per les proposicions de llei sobre immigració i integració

La ministra lamenta que la formació hagi actuat sense previ avís, tot i que obre la porta a revisar a l’alça la inversió mínima dels residents passius

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha expressat la sorpresa i el malestar del Govern davant les dues proposicions de llei presentades al matí pel grup parlamentari de Concòrdia, les qual aborden la regulació migratòria i la integració de les persones nouvingudes. Marsol ha recordat que la qüestió ja es va debatre dijous passat al Consell General, quan el cap de Govern, Xavier Espot, va oferir una “mà estesa” per obrir un diàleg i avançar cap a acords en matèria de creixement i gestió demogràfica. “El que ens sorprèn és que, davant aquesta oferta de diàleg, Concòrdia presenti proposicions de llei sense avisar, sense trucar i sense comunicar-ho prèviament”, ha remarcat.

Segons la ministra, l’actitud del grup parlamentari representa “una manca de ‘fair play’ polític i d’elegància institucional”, tot subratllant que el Govern ja treballava en algunes de les qüestions que ara Concòrdia planteja, com la regulació dels dipòsits bancaris vinculats a la immigració, amb la previsió de portar al Consell General una proposta pròpia en breu i una línia de treball conjunta ja establerta amb Andorran Banking. Tot i defensar el dret de l’oposició a presentar iniciatives legislatives, Marsol ha insistit que, en un assumpte “tan sensible i rellevant” com el creixement del país, hauria estat preferible mantenir l’esperit de consens i esperar uns dies per parlar-ne.

Pel que fa a les xifres concretes incloses en la proposició de Concòrdia —com elevar a un milió d’euros la inversió exigida als residents passius—, la titular d’Habitatge ha evitat posicionar-se fins que es conegui el text en detall. “Ja vam establir en el seu moment els 600.000 euros, que va ser un pas important, i estem oberts a parlar d’anar més enllà”, ha apuntat, afegint que el Govern presentarà pròximament una proposta pròpia sobre l’impost d’inversió estrangera. Respecte a altres mesures previstes a la iniciativa, com les visites institucionals obligatòries per als nous residents, Marsol ha puntualitzat que de moment no pot fer-ne valoració perquè encara no ha tingut accés al text complet.

