Concòrdia planteja reformar la Llei d’Immigració i elevar a un milió d’euros la inversió en residències passives

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat aquest dilluns dues proposicions de llei centrades en l’àmbit migratori i en la integració de les persones nouvingudes. El president del grup, Cerni Escalé, acompanyat de les conselleres generals Núria Segués i Maria Àngels Aché, ha defensat que les iniciatives responen a la necessitat de preservar la identitat nacional i de donar eines per afrontar la pressió que experimenta el mercat immobiliari i el creixement demogràfic del país. “La identitat s’està esborrant a poc a poc i cal evitar que es continuï diluint”, ha apuntalat Escalé, afegint que la voluntat del grup és “trobar la màxima unitat entre les persones que vivim al país, reforçant la tradició i la llengua i afavorint un diàleg més horitzontal”.
La primera de les proposicions planteja una modificació de la Llei qualificada d’immigració, una iniciativa que deriva del debat parlamentari del passat dijous i que té per objectiu “moderar el control migratori a la vegada que s’activen sectors econòmics concrets”, ha explicat Segués. En aquesta línia, ha assenyalat que la reforma també busca contribuir a rebaixar la pressió sobre el mercat immobiliari i sobre els serveis i infraestructures públiques, alhora que millorar “l’accés a l’habitatge i afavorir la inversió d’alt valor afegit”.
El text elimina la possibilitat de complir amb els requisits d’inversió a través de l’adquisició d’habitatge, introdueix opcions en sectors de més valor afegit i augmenta fins a un milió d’euros la quantitat exigida a les residències passives, la qual fins ara era de 600.000 euros. Segons Segués, aquesta opció “permetrà diversificar la inversió i reforçar el sistema financer sense incrementar la tensió immobiliària”. Pel que fa als treballadors per compte propi, la proposició estableix per primera vegada un requisit d’inversió de 250.000 euros. “Fins ara, els autònoms que arribaven al país no tenien cap obligació d’invertir. Ara sí, amb un llindar més baix”, ha dit, tot subratllant que “s’elimina el requisit vinculat a l’habitatge, que no té cap sentit en un moment de tensió del mercat immobiliari”. A més, ha precisat que es mantindrà el dipòsit de 50.000 euros a l’AFA.
Qüestionat per l’opinió de la resta de grups que conformen la cambra parlamentària, Escalé ha recordat que, durant el ple de la setmana passada, el cap de Govern, Xavier Espot, ja va mostrar predisposició en modificar la llei esmentada i ser més estrictes amb el requeriment d’inversió. “Esperem que la proposició de Concòrdia pugui servir de base per a un acord ampli amb la majoria”, ha afirmat, tot afegint que limitar la inversió immobiliària també té sentit des del punt de vista recaptatori: “Les persones d’alt poder adquisitiu que venen a Andorra aporten més via IRPF i impost de societats, sense necessitat que competeixin amb els andorrans pel mateix parc d’habitatges”.
Dispositiu d’acompanyament per a la integració
La segona proposició presentada per Concòrdia preveu la creació d’un dispositiu d’acompanyament per a la integració de les persones nouvingudes a Andorra. Escalé ha explicat que la iniciativa parteix de la idea que “no pots estimar el que no coneixes” i ha defensat que la mesura permetrà establir “un pont més natural entre la societat andorrana i les persones que s’instal·len al país”. A més, ha remarcat que no suposarà la contractació de personal addicional i que tindrà un cost d’uns 20.000 euros, els quals es finançaran amb partides ja existents.
En aquest sentit, Aché ha subratllat que “Andorra viu un creixement demogràfic sense precedents, amb un augment del 10% de la població en tres anys” i que la majoria dels nouvinguts provenen d’Amèrica Llatina, amb una llengua i una cultura diferents. “Han apostat per fer créixer i desenvolupar el seu projecte vital al nostre país, i nosaltres hem d’apostar per facilitar aquesta integració”, ha manifestat. Aché ha insistit que la mesura s’aplicarà a tota la població de manera igualitària, independentment de l’origen o del perfil. “Fins i tot a cultures més properes sempre és positiu oferir aquests passos d’integració”, ha afegit, mencionant Escalé el ‘youtuber’ Rubius com a exemple per al cas.
Per aquest motiu, el dispositiu inclourà formacions i tallers obligatoris per a les persones que obtinguin permisos de residència i treball permanent, així com voluntaris per als temporers, i estarà estructurat en dos eixos: l’acompanyament, amb informació sobre drets i deures i orientació en matèria de salut, educació i treball; i la integració, amb activitats culturals i de coneixement del territori, com sortides a la muntanya o visites a monuments. Aquestes activitats seran obligatòries per als residents permanents durant els primers sis mesos i obertes als temporers.
També es posarà a disposició un catàleg d’associacions i entitats del país, així com de festes i tradicions, amb l’objectiu de facilitar la vinculació amb la societat andorrana i generar espais d’intercanvi. “Cal continuar integrant lingüísticament, però també culturalment i socialment, perquè aquestes persones se sentin arrelades i acabin estimant el país”, ha afirmat.