Marsol matisa l’augment de les compres d’estrangers i afirma que el 75% de les operacions “són de residents al país”

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha volgut matisar aquest dimarts l’abast de l’increment de la compravenda d’habitatges per part de no residents registrat l’any 2025, assegurant que el mercat immobiliari continua estant protagonitzat majoritàriament per persones residents al país. “Un 75% de les compres són de residents al país”, ha afirmat Marsol, tot destacant que aquesta dada “és una bona informació i una bona notícia”. Segons ha explicat, de les prop de 6.000 transmissions de béns immobles registrades durant l’any passat, “4.000 i escaig” corresponen a adquisicions fetes per residents.
La ministra ha recordat que el balanç de transmissions patrimonials immobiliàries és una estadística que es publica des de fa anys i que “no té res a veure amb la inversió estrangera”, afegint que enguany s’hi ha incorporat nova informació “per ser cada vegada més oberts i més transparents”, com és un primer perfil del comprador. Així, ha subratllat també la solidesa de la font estadística, recordant que les dades provenen de les escriptures formalitzades davant notari. “Aquestes estadístiques estan fetes en base a les dades que ens passen les notaries, no portals immobiliaris”, ha puntualitzat, insistint que reflecteixen operacions reals formalitzades durant el 2025 en comparació amb l’any anterior.
Marsol ha assenyalat que, en global, els preus a Andorra “han baixat un 6%” si es tenen en compte pisos, xalets i locals comercials, mentre que en el cas concret dels pisos l’increment se situa en un 8%
Preguntada sobre l’impacte d’aquestes dades en el context de l’accés a l’habitatge, la ministra ha posat en valor el programa d’accés al primer habitatge de propietat aprovat el novembre passat, del qual ja hi ha 13 sol·licituds favorables pendents únicament de la disponibilitat pressupostària. “Són mesures que adoptem perquè la gent del país tingui més possibilitats d’accedir a l’habitatge”, ha ponderat. Pel que fa a l’evolució dels preus, Marsol ha assenyalat que, en global, els preus a Andorra “han baixat un 6%” si es tenen en compte pisos, xalets i locals comercials, mentre que en el cas concret dels pisos l’increment se situa en un 8%.
En comparació, ha apuntat que “a Espanya la mitjana és d’un 9,5%” i que en algunes regions s’arriba fins al 16%. “És el que està passant a tot arreu”, ha afirmat, tot indicant que moltes persones opten per invertir en l’habitatge com a valor refugi. La ministra ha defensat que, malgrat aquest context, l’Executiu continuarà prioritzant polítiques per afavorir l’accés a l’habitatge per part dels residents. En aquest sentit, ha recordat que amb la Llei Òmnibus “hem frenat que els promotors forans puguin construir per venda” i que s’està treballant tant per incrementar l’oferta de pisos de lloguer com per facilitar la compra del primer habitatge.
Finalment, Marsol ha insistit que el fet que els compradors siguin majoritàriament residents “s’ha de valorar”. “Vol dir que l’economia funciona, que el país tira endavant”, ha conclòs, tot destacant que es tracta, en molts casos, de persones que decideixen establir-se a Andorra i fer-hi la seva vida. “L’important és que són residents del país”, ha reiterat, assegurant que el Govern continuarà ampliant i refinant les dades estadístiques per oferir una imatge cada vegada més precisa del mercat immobiliari.