Marsol defensa una nova pujada del salari mínim per sobre de l’IPC mentre l’USdA reclama arribar als 2.500 euros

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat aquest divendres, en declaracions posteriors al Consell Econòmic i Social, que el Govern “tornarà a apujar el salari mínim per sobre de l’IPC” i que “l’objectiu és arribar al 60% del salari mitjà”. Així, Marsol ha indicat que, amb un índex de preus al consum situat al 2,6%, “ens mourem al voltant del 5%”, una xifra similar a la de l’any passat, tot i que “no és fàcil perquè a mesura que puja el salari mínim, també puja el salari mitjà, però hem de continuar amb aquesta línia”.
Per altra banda, el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha proposat situar el salari mínim en 2.500 euros mensuals i ha advertit que el sindicat no descarta mobilitzacions si el Govern no actua contra l’especulació immobiliària. “Hem demanat un increment del salari mínim fins a 2.500 euros perquè entenem que si el Govern no vol aturar l’especulació immobiliària, els treballadors no poden continuar vivint amb sous de misèria”, ha afirmat.
“Hem demanat un increment del salari mínim fins a 2.500 euros perquè entenem que si el Govern no vol aturar l’especulació immobiliària, els treballadors no poden continuar vivint amb sous de misèria” – Gabriel Ubach
En aquest sentit, Ubach ha afegit que “amb pisos de 2.500 euros de dues habitacions no es pot viure dignament” i ha anunciat que l’USdA “sortirà al carrer i farà accions per reivindicar el dret de poder viure dignament en aquest país”. Entre les opcions que el sindicat estudia hi ha la convocatòria de manifestacions o piquets informatius durant els caps de setmana “perquè els turistes vegin que la realitat de la classe treballadora i la mitjana a Andorra no té res a veure amb la d’aquells que defensa Govern”. Així, el dirigent sindical ha reclamat també que l’Executiu ofereixi garanties sobre el futur de la congelació dels lloguers. “Fa molt temps que exigim al Govern que doni seguretat a la població. La gent ha de saber si el 2027 tindrà pis o si li doblaran el preu”, ha apuntalat.
Per la seva banda, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha rebutjat la proposta d’Ubach i l’ha qualificada “d’inassumible”. “El que no es pot pretendre és fer un increment del salari mínim d’un 70% llarg. És inassumible totalment”, ha declarat. Cadena ha defensat que, com a la resta d’Europa, “el Govern ha d’intervenir en el salari mínim i la resta de salaris s’han de fixar mitjançant convenis col·lectius”. En una línia semblant s’ha mostrat Marsol, qui ha considerat, en aquest sentit, que la proposta de l’USdA és “maximalista” i ha recordat que, segons les dades del Govern, “el salari mitjà ha pujat prop d’un 5% sense ser obligatori”. La ministra ha insistit que “el Govern només pot intervenir en el salari mínim” i que “la resta correspon a la negociació entre patronal i sindicats”.
“La proposta de la Unió Sindical és maximalista […] El Govern només pot intervenir en el salari mínim, la resta correspon a la negociació entre patronal i sindicats” – Conxita Marsol
El president de la patronal ha recordat que “el mercat està molt tensionat i això ja fa augmentar els salaris” i ha assenyalat que “les empreses estan buscant treballadors a Europa i a Llatinoamèrica, cosa que comportarà més despeses i pot tenir impacte en els preus dels serveis”. En aquesta línia, Marsol ha confirmat que “hi ha empreses que ja estan buscant personal a Europa” per evitar els efectes del sistema Entry/Exit i ha precisat que “no ha estat el tema principal de la sessió, que s’ha centrat més en els salaris i en l’habitatge”.