Accions envers la crisi de l'habitatge

Marsol anunciarà abans del setembre un projecte per finançar habitatges i defensa que la desigualtat “ha disminuït”

La ministra afirma que el percentatge de llars que destinen més del 40% dels ingressos al lloguer baixa del 10,5% al 9,4% en un any

El Govern ultima els detalls d’un projecte per posar en marxa un programa d’avals públics que permeti als ciutadans accedir més fàcilment a la compra del seu habitatge mitjançant finançament bancari. El projecte, que es troba en fase de desenvolupament, podria ser presentat entre els mesos de juny i setembre d’aquest any. Així ho ha anunciat la ministra de Presidència, Habitatge, Economia i Treball, Conxita Marsol, en la sessió del Consell General, “estem tenint reunions amb els bancs i mirant com trobem el programa d’avals perquè la gent pugui accedir a la compra de pisos”.

L’objectiu principal del projecte d’avals és facilitar l’accés a l’habitatge en propietat i reduir la dependència del lloguer, a través d’un mecanisme de col·laboració públic-privada amb les entitats bancàries del país. “Ens hem reunit amb la plataforma per l’habitatge i amb el cap de Govern”, ha confirmat Marsol, deixant oberta la possibilitat d’anunciar el detall del programa abans de l’estiu o a la tornada del període estival.

Aquest anunci s’emmarca dins un conjunt més ampli de mesures orientades a millorar les condicions d’accés a l’habitatge i reduir les desigualtats socials. Tot i això, Marsol ha reconegut que “la situació és molt complexa”, destacant que el 70% de la població viu de lloguer i que “no podem continuar així”.

“La desigualtat ha disminuït”

En aquest context, el Govern ha avançat algunes dades sobre el cost de vida corresponents al 2024, basades en enquestes realitzades a 900 persones durant els darrers quatre anys. Les xifres mostren una lleugera millora en termes de desigualtat econòmica.

Segons la titular de la cartera d’Economia i Habitatge, l’indicador S80/20 ha passat de 7,3 l’any 2023 a 7,1 el 2024. Paral·lelament, l’índex de GINI, que mesura la distribució d’ingressos de riquesa de la població, ha baixat del 40% al 38,4%.

Tanmateix, Marsol ha explicat que “la mitjana d’ingressos del 20% de la població que més guanya ha disminuït” mentre que “la mitjana del 20% que menys guanya ha pujat un 0,5%”. Per a la resta de la població, els ingressos han augmentat un 8,2%. “Això reflecteix que s’estan atansant les puntes”, ha afirmat la ministra, “les persones que acumulen més diners aquest any són menys, i els que estan a la franja més baixa, han pujat”.

Quant a l’impacte de l’habitatge en l’economia familiar, el percentatge de persones que dediquen més del 40% dels seus ingressos a pagar el lloguer ha disminuït del 10,5% (2023) al 9,4% (2024). Així mateix, els ingressos de les persones en risc de pobresa han pujat de 9.896 euros a 14.144 euros anuals. “És clar que les dades són objectives i que les condicions de la societat estan canviant: s’ha apujat el salari mínim i els lloguers s’han regulat”, ha argumentat Marsol.

Demanada durant la sessió parlamentària per les accions proposades per Govern davant la continuada crisi d’habitatge, la ministra també ha refermat el compromís de l’Executiu amb l’impuls de noves accions: “Ben aviat presentarem les polítiques d’habitatge”, ha dit. A més, ha recordat que s’està treballant en l’aplicació de la llei Òmnibus, que ha de “facilitat que pisos buits surtin al mercat”, i s’ha abanderat de la creació d’un parc públic de 600 habitatges. En aquest sentit, la ministra també ha esmentat que “no tot està solucionat, ho he reconegut sempre, però s’està treballant”.