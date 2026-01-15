Marsol admet desajustos en les fotografies del carnet de conduir arran del nou format impulsat pel Govern

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha reconegut al Consell General que hi ha hagut una incongruència en el sistema de fotografies dels carnets de conduir. La resposta ha arribat arran d’una pregunta de la consellera socialdemòcrata Laia Moliné sobre els canvis introduïts en el permís i la manca de comunicació prèvia a la ciutadania, una situació que ha pogut generar dubtes sobre la validesa dels carnets vigents.
Segons ha explicat Marsol, en el cas dels nacionals andorrans s’han arribat a utilitzar fotografies del passaport molt antigues, “de vegades de quan tenien 14 anys”, fet que ha posat de manifest la necessitat de fer ajustos en el sistema d’emissió.
La proposta inicial passava per aprofitar les fotografies ja disponibles als arxius oficials per facilitar la renovació dels permisos. Tanmateix, segons ha detallat la ministra, l’aplicació pràctica ha evidenciat limitacions que han fet necessari introduir un nou format i adaptar les màquines d’expedició. Marsol ha precisat que aquests canvis responen exclusivament a criteris de seguretat i durabilitat del document, tenint en compte que es un permís que té una validessa de 10 anys.
El nou format del carnet s’ha introduït per reforçar la seguretat i la durabilitat d’un document amb una vigència de deu anys
Davant d’aquesta situació, la ministra ha assegurat que el Govern ha accedit a fer modificacions per corregir aquestes disfuncions. “No és un canvi estètic, sinó una millora en fiabilitat, durabilitat i en els processos d’emissió”, ha indicat, tot afegint que s’ha optat per tancar tots els serrells tècnics abans de fer-ne una comunicació pública, que ha avançat que es realitzarà pròximament. En aquest sentit, Moliné ha advertit que la manca de comunicació prèvia sobre el nou carnet ha generat desconfiança i ha recordat que informar sobre canvis en documents oficials “no és opcional”.
L’executiu ha aclarit que la ciutadania no haurà de canviar els carnets de conduir vigents. Marsol ha remarcat que el nou format només s’emet quan es renova el permís o se n’obté un de nou, i que no hi ha cap modificació ni en les categories ni en el procediment d’obtenció. També ha subratllat que tant el model antic com el nou compleixen el Conveni de Viena i són reconeguts als països amb què Andorra té convenis.
Preocupació pel reconeixement internacional de la cartera digital
En el debat també s’ha abordat la cartera digital. El ministre de Transformació Digital, Marc Rosell, ha defensat l’equiparació progressiva del sistema andorrà amb l’entorn europeu. Rosell ha explicat que la tecnologia “ja està preparada per a l’homologació europea”, però ha justificat l’inici d’homologació amb Espanya, per la proximitat i els intercanvis constants, mentre la Unió Europea desplega el seu propi calendari.
Des del grup parlamentari socialdemòcrata, la consellera Laia Moliné ha criticat que el reconeixement internacional s’iniciï amb un acord bilateral i no directament amb els 27 estats membres de la Unió Europea.
Finalment, Rosell ha respost que la cartera digital funciona correctament i que no caldrà modificar-la, sinó ampliar-ne progressivament el reconeixement. El ministre ha destacat que Andorra s’ha avançat al procés europeu i que “una de cada quatre persones al país ja l’ha utilitzat”, tot defensant que l’objectiu és donar servei a la ciutadania i garantir que la credencial digital sigui reconeguda arreu.