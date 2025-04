Punt de partida

Marín fixa per al 7 de maig la presentació de la proposta salarial que obrirà la negociació amb els sindicats

El document que es tractarà al Consell de Ministres servirà com a base per a la negociació, però no fixarà encara les graelles definitives

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha anunciat que el pròxim 7 de maig el Consell de Ministres aprovarà una proposta inicial de revisió salarial adreçada tant al personal de l’Administració general com als cossos especials de la Funció Pública. Aquest document servirà com a punt de partida per obrir el procés de negociació amb les organitzacions sindicals, tot i que Marín ha volgut remarcar que el document no suposarà encara una definició definitiva de les graelles salarials.

Marín ha explicat que fins ara s’ha completat una primera fase centrada en l’exposició de l’estudi sobre política retributiva encarregat per l’Executiu, el qual ja s’ha presentat als representants dels treballadors. “Hem mostrat com es va fer l’estudi, quins resultats se’n deriven, i a partir d’aquí s’encetarà la part de negociació per definir l’orientació del Govern”, ha assenyalat.

Tot i que encara no s’ha rebut un retorn formal per part de les empreses, Marín ha assegurat que l’executiu manté una comunicació constant amb els representants dels treballadors. “Tenim contacte gairebé diàriament amb el Sindicat de l’Ensenyament Públic, així com amb la resta de sindicats”, ha afirmat.