Macron visitarà Andorra a l’abril, set anys després de la seva darrera estada, tot i que amb “un format diferent” 

El copríncep francès i president de la República Francesa, Emmanuel Macron, visitarà Andorra els pròxims 27 i 28 d’abril, en una estada institucional que culminarà amb un discurs obert a la ciutadania a la plaça del Poble d’Andorra la Vella el dimarts 28 d’abril. La visita reprèn el programa que inicialment s’havia previst per a l’octubre passat, però que es va haver d’ajornar a causa de la situació política a França.
Així, Macron arribarà al Principat acompanyat de la seva esposa, Brigitte Macron, en una agenda que encara s’està acabant de definir. En aquest sentit, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que el programa està en fase final d’elaboració i que, tot i mantenir alguns actes institucionals habituals, s’està treballant perquè la visita tingui “un format sensiblement diferent” de la del 2019.
En aquella ocasió, la visita a les parròquies va ser un dels moments més destacats del programa. “Va ser un punt àlgid del conjunt de la visita, perquè molts ciutadans es van apropar a saludar-lo”, ha recordat Casal. Ara, però, la voluntat és mantenir l’esperit de proximitat amb la població, però ampliant el recorregut per mostrar altres espais i realitats del país.
Segons el portaveu, el Govern vol “seguir marcant aquesta jornada amb un apropament cap a la ciutadania, però també poder visitar altres indrets del país i donar a conèixer altres característiques d’Andorra”. Per aquest motiu s’està preparant un programa que podria incloure visites a institucions i equipaments del país.
Malgrat aquests ajustos, la visita mantindrà alguns dels actes institucionals tradicionals, com una sessió solemne al Consell General en presència del copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, abans del discurs de Macron a la plaça del Poble. Durant l’estada també hi haurà reunions bilaterals amb el cap de Govern, Xavier Espot, així com visites a centres educatius del país. A més, una quinzena de nous ambaixadors acreditats a Andorra tindran l’oportunitat de presentar les cartes credencials simultàniament als dos coprínceps, un fet que es produirà per primera vegada. Finalment, la visita institucional inclourà també l’acte en què Macron i Serrano seran condecorats amb la Creu dels Set Braços, la distinció de rang més alta del Principat.