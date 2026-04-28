El copríncep francès fixa l’accés a l’habitatge com un dels principals reptes “davant un mercat desbridat”

El copríncep francès i president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha situat l’accés a l’habitatge com un dels principals desafiaments d’Andorra durant el discurs pronunciat aquest dimarts a Casa de la Vall, en el marc de la sessió solemne de la seva visita institucional.
D’aquesta manera, Macron ha fet una referència directa a la situació immobiliària del país i ha reclamat continuar actuant. “Cal continuar, i caldrà fer-ho, per garantir, davant d’un mercat desbridat, l’accés a l’habitatge”, ha advertit davant les autoritats andorranes.
“Cal continuar, i caldrà fer-ho, per garantir, davant d’un mercat desbridat, l’accés a l’habitatge” – Emmanuel Macron
El mandatari francès també ha deixat clar que segueix de prop el debat polític intern sobre aquesta qüestió. “Conec els vostres debats actuals”, ha afirmat, abans d’assenyalar que sap que “iniciatives sobre l’habitatge han pogut ser adoptades, amb majoria al Consell General”. En aquest context, ha animat les institucions a perseverar en la recerca de solucions. “Sé també dels debats en curs, i us desitjo d’avançar en la bona direcció”, ha expressat.
D’altra banda, Macron s’ha referit a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, el qual ha presentat com una oportunitat estratègica per al futur del Principat. “L’espai europeu és, en el fons, l’espai natural d’Andorra”, ha afirmat. A més, ha garantit suport institucional en aquest acostament. “Sabeu també poder comptar amb el vostre copríncep, un aliat decidit a acompanyar-vos en aquest acostament cap a aquest espai europeu”, ha remarcat.
“Sabeu també poder comptar amb el vostre copríncep, un aliat decidit a acompanyar-vos en aquest acostament cap a aquest espai europeu” – Emmanuel Macron
En aquest sentit, el copríncep ha emmarcat aquest procés en la trajectòria de transformació econòmica del país. “Aquestes reformes han posat en perill la nostra identitat? Ben al contrari”, ha dit, tot afegint que Andorra ha sabut “transformar-se sense renegar-se”.
Més enllà de l’habitatge i de la relació amb Europa, el copríncep francès ha citat altres reptes prioritaris per al país, com el poder adquisitiu, el futur de les pensions, la viabilitat de les petites empreses i la sostenibilitat econòmica i ambiental. “Els ciutadans esperen, aquí com arreu, resultats tangibles”, ha advertit. També ha fet una crida als responsables polítics a treballar amb perspectiva de futur: “Projecteu-vos plegats per determinar en quina Andorra desitgeu que els vostres fills prosperin”.
Durant la intervenció, Macron ha elogiat igualment el model institucional andorrà i ha definit Casa de la Vall com un “símbol viu de llibertat i de continuïtat democràtica del poble andorrà”. Amb tot, el discurs s’ha tancat amb un missatge de compromís institucional. “Sapigueu que teniu, Monsenyor (referint-se al copríncep episcopal) i jo mateix, uns coprínceps que hi vetllaran”, ha conclòs abans d’acabar la intervenció amb un “Visca Andorra”. Cal recordar que ha estat la primera vegada que els dos coprínceps presideixen un acte a Casa de la Vall.