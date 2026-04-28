Macron llança un senyal contundent sobre el futur europeu d’Andorra: “Representa una oportunitat històrica”

Amb més de mitja hora de retard respecte al programa previst, el copríncep d’Andorra i president de França, Emmanuel Macron, acompanyat pel cap de Govern, Xavier Espot, ha arribat a la plaça del Poble per adreçar-se als ciutadans del Principat. A aquest indret s’hi han congregat una multitud d’aproximadament 1.000 persones, entre elles molts joves, així com manifestants que, acompanyats per pancartes, han xiulat i corejat frases com ‘Habitatge digne”, ‘Espot a la Seu’ o ‘Ni gent sense casa, ni casa sense gent’, expressant la seva protesta per la crisi de l’habitatge.
És destacable que el dia de la visita de Macron, una part important del país pràcticament no ha treballat: la vigília, les autoritats andorranes havien insistit en el tancament de la majoria d’oficines (excepte benzineres, hotels i centres mèdics). Aquesta decisió es pot explicar tant per motius de seguretat com per la voluntat d’assegurar una major presència de públic. Ara és evident amb quina finalitat, ja que el discurs del president gal sobre una de les qüestions clau −l’Acord d’associació amb la Unió Europea− ha resultat força contundent.
Cal assenyalar que Espot també ha abordat aquesta qüestió en la seva intervenció prèvia a la de Macron, tot i que les seves paraules gairebé no es podien sentir a causa del soroll dels manifestants. Amb tot, ha intentat transmetre el següent missatge: “L’Acord d’associació amb la Unió Europea representa una oportunitat històrica per a Andorra i suposa el pas de l’aïllament a la integració al mercat interior europeu; contribueix a la diversificació de l’economia, reforça la competitivitat i garanteix el benestar de les generacions futures”.
A la plaça del Poble es congreguen una multitud d’aproximadament 1.000 persones, entre elles manifestants que han xiulat i corejat frases com “habitatge digne” i “Espot a la Seu”
També ha destacat que l’acord reforça el compromís amb els valors fonamentals andorrans i europeus, els drets i les llibertats, la democràcia parlamentària, l’estat de dret i la resolució pacífica dels conflictes. Adreçant-se directament a Macron, el mandatari pirenaic ha afegit: “Som plenament conscients que, si aquest acord reflecteix com cap altre el respecte de la Unió Europea per la singularitat d’Andorra, és també en gran part gràcies a la vostra contribució”. Però les seves paraules gairebé no s’han sentit entre la multitud.
El discurs de Macron, en canvi, s’ha desenvolupat en un silenci respectuós. Ha abordat diverses qüestions institucionals i socials de gran rellevància. Com a copríncep, ha reafirmat el compromís històric de França amb l’estabilitat i la independència del Principat, i ha apel·lat a una visió estratègica clara del futur en un context internacional complex.
Una atenció especial s’ha dedicat al sistema educatiu. “Teniu tres sistemes públics d’educació: l’andorrà, el francès i l’espanyol. Això és únic. Preserveu-ho”, ha afirmat Macron, qualificant aquest model com un exemple de la “força de la combinació”, que permet al país mantenir la seva identitat alhora que s’obre al món. A més, ha confirmat el suport al sistema educatiu francès i ha convidat els joves andorrans a estudiar a França, la qual cosa ha provocat un fort aplaudiment del públic. En el seu discurs, també ha abordat la qüestió de l’impacte de les xarxes socials, subratllant la necessitat de regular-les i de protegir els menors.
Pel que fa als drets de les dones, ha tocat amb prudència la qüestió de l’avortament, tot fent una crida a un debat respectuós: “Desitjo que aquests debats tinguin lloc i que permetin respondre a la demanda social, amb respecte per a les institucions i les tradicions”.
El copríncep d’Andorra i president de França destaca el sistema educatiu, assenyalant que tenir tres sistemes públics és únic i que cal preservar-ho
Macron també s’ha aturat especialment en la problemàtica de l’habitatge: “La qüestió de l’habitatge és al centre de les preocupacions dels ciutadans… El creixement econòmic i l’especulació han generat desequilibris importants”. En aquest sentit, ha deixat clar que comprèn el malestar social i ha donat suport als esforços del Govern per abordar aquesta situació.
Tot seguit, ha passat al tema central del seu discurs: les relacions amb la Unió Europea: “L’espai europeu és, per la seva pròpia naturalesa, l’espai natural d’Andorra”. Així, el president francès ha subratllat que l’Acord d’associació és “una oportunitat estratègica, però també una elecció que exigeix responsabilitat”. A més, ha advertit clarament que, si el poble andorrà rebutja l’acord, l’impuls d’integració europea podria perdre’s de manera irreversible o fins i tot quedar definitivament aturat. Així doncs, ha tramès el missatge principal: la integració europea és el següent pas lògic, no una ruptura, sinó una continuïtat evolutiva.
En conclusió, es pot afirmar que, en el seu discurs, Macron ha adoptat una posició multifacètica: com a garant institucional de l’estabilitat del Principat, com a soci exigent en el camí cap a la integració europea i com a factor d’equilibri en qüestions internes sensibles. Alhora, ha deixat clar el seu propòsit de situar Andorra davant d’una elecció estratègica, en què el vector europeu es presenta com un punt a partir del qual no serà possible tornar enrere. Entre línies, el missatge és clar: el rebuig de l’acord d’Associació no quedarà sense conseqüències i pot tancar durant molt de temps la trajectòria d’integració europea.