L’Ossa d’Ordino revela les mancances legals en la protecció del patrimoni cultural davant usos comercials

La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha posat en relleu al Consell General la vulnerabilitat del patrimoni cultural immaterial davant l’actual marc legal, arran del registre comercial d’un element vinculat al Cap de l’Ossa d’Ordino. Vela ha denunciat una contradicció entre la protecció prevista a la llei del patrimoni cultural del 2003 i el funcionament de la llei de marques, que, segons ha advertit, no impedeix que elements col·lectius puguin ser objecte d’apropiació comercial.
La consellera ha expressat la seva preocupació pel fet que béns inventariats com a patrimoni cultural quedin exposats a usos mercantils. En aquest sentit, ha qüestionat que, tot i que la festa de l’Ossa està reconeguda i inventariada, l’Oficina de Marques no pugui actuar si l’element no està prèviament registrat com a marca. “Considerem que no poden ser elements que es registrin amb finalitats comercials”, ha afirmat, tot demanant conèixer els passos que pensa fer el Govern.
En la seva resposta, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha defensat que la llei del patrimoni cultural ja salvaguarda tant el patrimoni material com l’immaterial, i ha recordat que actualment hi ha 18 béns immaterials inventariats i quatre reconeguts per la UNESCO. Bonell ha explicat que la inclusió de la festa de l’Ossa, tant al catàleg nacional com posteriorment a la UNESCO, es va fer sense cap impugnació.
La ministra ha afegit que, des del registre de la marca vinculada a la imatge del cap de l’Ossa l’any 2024, no consta cap queixa formal. Tot i així, ha remarcat que el patrimoni cultural “és un sentiment compartit” i que ha d’estar allunyat de conflictes. Per aquest motiu, ha indicat que els ministeris implicats han sol·licitat un informe jurídic per analitzar possibles ajustos normatius.
Vela ha reclamat que, un cop es disposi d’aquest informe, se’n traslladin les conclusions al Consell General i ha defensat que el Govern hauria de revocar el registre de marques que afectin elements patrimonials. En la mateixa línia, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha preguntat per què no s’ha actuat abans si hi ha consens que la legislació presenta mancances i ha demanat que qualsevol modificació es tramiti amb caràcter d’urgència.
Per la seva banda, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha aclarit que el registre de marques es regeix estrictament per la llei de marques vigent i que l’Oficina de Marques no té competències per anul·lar un registre ja concedit. Segons ha explicat, qualsevol impugnació hauria de resoldre’s per via judicial. Marsol ha insistit que, en absència d’una reforma legal o d’una sentència, el Govern no pot revocar cap marca registrada.
Finalment, Bonell ha rebutjat que no existeixi una definició clara dels béns immaterials i ha defensat que el Govern ha actuat amb prudència, atès que no hi havia cap reclamació formal. Ha admès, però, que el cas ha evidenciat un buit legal i ha justificat que l’executiu s’hagi pres el temps necessari per estudiar una possible modificació informativa i legislativa que permeti reforçar la protecció del patrimoni cultural immaterial d’Andorra.