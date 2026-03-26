L’oposició retreu a la majoria que no executa els projectes malgrat la “gran capacitat econòmica” de la corporació

L’habitatge ha tornat a centrar el debat polític al Comú d’Andorra la Vella, amb un nou estira-i-arronsa entre majoria i oposició durant la sessió de liquidació pressupostària. El conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d’Habitatge, Marc Torrent, ha defensat que “dins d’una democràcia és sa que hi hagi aquest tipus de debat”, mentre que des de l’oposició s’ha criticat la manca d’inversió directa en habitatge.
El conseller de l’oposició, David Astrié, ha assenyalat que el comú disposa de capacitat econòmica suficient, però no executa els projectes necessaris. “És un comú que té una capacitat econòmica molt gran, però que no acaba d’executar tots els projectes”, ha afirmat, advertint que això “està retardant una necessitat manifesta i absoluta” com és la construcció d’habitatge assequible. Astrié també ha qüestionat les col·laboracions publicoprivades, assegurant que “tampoc han funcionat” i que acaben reduint el nombre de pisos accessibles.
Per contra, Torrent ha defensat l’estratègia de diversificar inversions i apostar per fórmules mixtes. “Hem optat per diversificar aquestes inversions, ja siguin col·laboracions publicoprivades o amb particulars”, ha explicat, tot destacant projectes com el programa Reviu o la recuperació d’edificis en desús. Segons ha indicat, aquesta via permet impulsar iniciatives sense comprometre excessivament els recursos públics i garantir continuïtat en el temps.
El debat també ha posat de manifest la dificultat de donar resposta immediata a la crisi habitacional. Torrent ha admès que “el problema de l’habitatge no es soluciona a curt termini” i ha remarcat que la construcció de nous pisos forma part d’una estratègia a llarg termini. Tot i això, ha reconegut la necessitat de mesures immediates per ajudar les famílies davant l’augment dels preus.
Finalment, el debat s’ha traslladat als projectes concrets en curs, com el Cedre o l’edifici de Jaume I. Torrent ha defensat que aquests projectes s’han impulsat amb una visió a llarg termini i amb col·laboració institucional. “Si haguéssim invertit tot en un sol projecte, no podríem parlar d’altres com el Jaume I”, ha explicat. A més, ha destacat que, a diferència d’altres iniciatives passades, els nous acords permetran recuperar els immobles en el futur.
El Comú tanca el 2025 amb superàvit i incrementa les inversions
Per la seva banda, el conseller de Finances, Joaquim Miró, ha defensat la gestió econòmica del comú i ha remarcat que els comptes estan “completament sanejats”, amb un resultat positiu i una reducció del deute, tot assegurant que es manté el rigor en el control de la despesa. Així doncs, la corporació ha liquidat el pressupost del 2025 amb un resultat positiu de 4,1 milions d’euros, després d’ingressar 56,2 milions i executar una despesa de 52,1 milions.
Els ingressos s’han sostingut principalment en taxes i tributs, mentre que la despesa s’ha concentrat en personal i serveis. En paral·lel, la inversió real ha arribat als 9,5 milions d’euros, fet que representa un increment del 25% respecte a l’any anterior. La corporació també ha continuat reduint el deute, amb una disminució de 1,7 milions durant l’exercici, tot i l’impacte dels criteris comptables vinculats a projectes futurs com el de Jaume I.
En la mateixa sessió s’han aprovat noves ordinacions, com la regulació de la publicitat exterior i els canvis en els criteris d’accés a l’habitatge públic, així com l’adjudicació de les obres de millora de la plaça Bartomeu Rebés Duran i noves mesures en mobilitat i serveis públics.