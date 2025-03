Reaccions al discurs tradicional de la Constitució

L’oposició exigeix blindar l’habitatge davant l’escenari europeu i reivindica més sobirania institucional

Escalé apel·la a l'article 33 per afrontar la crisi social, mentre que Montaner reclama neutralitat geopolítica i polítiques públiques assequibles

Un discurs especial i centrat en l’actual context geopolític que viu Europa i, davant d’aquest, de la solidesa que ha de continuar demostrant el Principat amb el suport dels seus veïns per fer front a tots els canvis venidors ha estat una de les principals lectures que ha volgut remarcar el síndic general, Carles Ensenyat, durant el seu parlament en el marc del Dia de la Constitució. És per això que el Consell General ha acollit aquesta tarda un acte solemne i multitudinari, amb la presència així de ministres, polítics i consellers, i a on les opinions al discurs d’enguany no s’han fet esperar.

“Un discurs que s’ha elevat per damunt de l’opinió de tots els partits“, ha estat la frase del líder i portaveu de Concòrdia, Cerni Escalé, per resumir les paraules d’Ensenyat, subratllant la seva “inclusivitat“. La interdependència dels Estats ha estat una altra qüestió referida, raó per la qual el conseller general ha esgrimit que “davant la cada vegada major dependència que tenim amb els països que ens envolten, s’ha de plantejar un model que encaixi amb les nostres institucions i respecti la democràcia humana”. A més, Escalé ha sostret que estar obert al diàleg “no implica acceptar qualsevol proposta de pacte o acord”, i que s’ha de mantenir la sobirania amb les participacions que es fan a l’exterior. Una efemèride com la d’avui, ha afegit, ha de donar “més força al país per continuar reivindicant un habitatge digne“, aspecte que recull l’article 33.

D’altra banda, i en la mateixa tessitura, la presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha realçat que davant l’intent de les grans potències europees en tornar a portar polítiques de blocs, Andorra necessita una major aliança i “comptar així amb un paraigua més gran del que té, motiu pel qual la presència amb Europa el faria estar més acompanyat”. També ha remarcat que més rellevant que signar convenis i pactes amb institucions com l’ONU, “és executar correctament les lleis“.

Sumada a l’opinió de Casal, ha comparegut una Carine Montaner, presidenta d’Andorra Endavant, per deixar clar que les ajudes humanitàries “han de continuar produint-se, però sense denotar un clar posicionament en el context geopolític per mantenir així la neutralitat“. Un apartat que a la representant parlamentària no li ha acabat de convèncer ha estat la menció a la Llei Òmnibus, atès que “trepitja l’article 27 de la Constitució” i la població té dificultats per sobreviure. El seu reclam, per tant, ha estat que Andorra aconsegueixi un parc públic d’habitatge per a nacionals amb un cost de lloguer que no excedeixi els 300 o 400 euros mensuals, i ha posat així a Mònaco “com a model a seguir en tenir tots els seus habitants llars estatals si ho requereixen”.

Deixant de banda la bancada minoritària, el cap de Govern, Xavier Espot, també ha aportat el seu punt de vista sobre el discurs tradicional i a banda de trobar-lo “equilibrat, ponderat i molt en acord”, ha ressaltat que la situació geopolítica “és complicada en aquests moments per aproximar-nos a una política multipolar, i que per això seria un error garrafal quedar-se a fora de la Unió Europea, sense tenir la necessitat d’adherir-se a totes les seves iniciatives”. Un reclam que ha traslladat per a no quedar-se enrere en la culminació de l’Acord, ja que segons l’enquesta popular realitzada l’any anterior, “el 80% de la ciutadania no canviaria aquest rumb”.

“Fa 33 anys els ciutadans d’Andorra no teníem cap representació parlamentària perquè la sobirania requeia només sobre els Coprínceps. El fet que avui dia tinguem participació en tantes institucions internacionals és una fita a celebrar i crec que quan passi el doble de temps ningú posarà en dubte l’adhesió amb Europa, ja que haurem ampliat aquesta representació”. Una reflexió més efectuada pel conseller de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, molt alineada amb el rerefons de les paraules del síndic i la del mandatari estatal, i la mateixa que ha seguit el president demòcrata, Jordi Jordana: “Andorra s’ha sabut adaptar a la Carta Magna i desenvolupar les seves competències; com protegint l’habitatge, que és una d’elles. El marc d’actuació de tots els poders és el correcte i ara no tocaria fer una modificació”, ha conclòs.