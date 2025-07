Resposta a les declaracions del cap de Govern

L’oposició adverteix que “augmenten les contractacions” tot i el reclam per una major contenció pressupostària

Escalé i Baró critiquen la manca de planificació i reclamen una reforma del model fiscal, mentre Jordana advoca per la resposta prudent

Les declaracions recents del cap de Govern, Xavier Espot, sobre la necessitat d’aplicar mesures d’estalvi en l’elaboració del pressupost han obert un nou front de debat al Consell General. Des de Concòrdia, el president del grup, Cerni Escalé, considera que “és complicat retallar despesa quan s’han fet contractacions de personal molt importants en nombre” – una possible al·lusió a la recent contractació de Xavier Mujal com a nou membre del gabinet d’Espot -, i ha assenyalat que mentre que en determinats sectors el pressupost “ha pujat més d’un 7%”, en àrees com salut o educació ho han fet “bastant menys”.

Per a Escalé, Andorra presenta un nivell d’inversió “molt baix comparat amb molts dels països del seu entorn” i sovint es tendeix a invertir “per solucionar problemes que ja ens hem trobat”. En aquest sentit, ha reclamat “una mirada més llarga” per orientar la política pressupostària i ha defensat que “s’hauria d’estudiar quines són les places que s’han d’amortitzar” dins l’administració pública, en lloc de continuar amb noves incorporacions sense una planificació a mitjà termini. Entre les línies prioritàries que el seu grup considera fonamentals, ha destacat “la creació d’un parc tecnològic, la inversió en el tramvia i passos decidits per la connexió ferroviària amb l’exterior”.

Per part dels Socialdemòcrates, el conseller del grup parlamentari, Pere Baró, ha qüestionat el model fiscal vigent, assegurant que “no funciona” i que caldria obrir un debat sobre la seva reformulació. “El que cal és plantejar-se si no necessitem un model fiscal progressiu on els que més tenen, més paguin”, ha declarat, tot matisant que “això no vol dir que la classe mitjana pagui més, al contrari”. Davant el plantejament de contenció, ha advertit que “no estem d’acord, des d’una base socialdemòcrata, amb això de dir que ens hem d’apretar el cinturó i ja veurem depèn on”. En aquest sentit, ha alertat que el risc de reduir la despesa no hauria de recaure en “retallades socials” i ha reiterat que el pressupost hauria de situar “la ciutadania i l’estat del benestar al centre”.

Finalment, des de la bancada majoritària, el president del grup parlamentari de Demòcrates, Jordi Jordana, ha mostrat sintonia amb la línia marcada pel cap de Govern i ha defensat que “s’ha de fer un pressupost equilibrat” tenint en compte la moderació del creixement prevista. “Aquest missatge de contenció és normal”, ha indicat, afegint que caldrà esperar a conèixer el contingut concret de la proposta de l’ens governamental. Jordana ha subratllat que no es poden descartar compromisos com l’augment salarial del personal públic o les inversions pendents, i ha remarcat que “tot s’haurà d’equilibrar, perquè tot és important”. Sobre el tancament de l’exercici pressupostari en curs, ha avançat que “si s’executen totes les partides, el pressupost acabarà equilibrat, però no hi haurà superàvit”.