L’INH impulsa un cicle de xerrades per explorar noves fórmules d’accés a l’oferta d’habitatge assequible actual

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha presentat aquest dimecres el cicle ‘Noves oportunitats per un habitatge assequible’, una iniciativa que tindrà lloc entre setembre i novembre i que pretén posar sobre la taula fórmules alternatives per ampliar el parc de lloguer assequible al país. La directora de l’INH, Marta Alberch, ha afirmat que l’objectiu és “crear un espai de reflexió” i alhora “promoure iniciatives diferents de les que s’estan duent a terme actualment a Andorra”. En aquest sentit, ha esmentat que les jornades serviran per conèixer experiències que ja funcionen en altres territoris i valorar si poden adaptar-se al context andorrà.
Alberch ha remarcat que els tres temes seleccionats —borses d’habitatge, col·laboracions publicoprivades i cooperatives en cessió d’ús— responen a models que ja s’han plantejat al país, però que “encara no han trobat la fórmula adequada per implementar-se”. Segons ha precisat, les dues primeres opcions “ja s’han intentat posar en marxa i potser ha faltat trobar que fossin suficientment implementables”, mentre que les cooperatives representen “una fórmula més innovadora i nova en tots els aspectes”.
Tot i que la legislació andorrana permet constituir cooperatives d’habitatge, la directora ha subratllat que encara no se n’ha obert cap debat públic i que les xerrades seran una oportunitat per mesurar l’interès social i explorar-ne la viabilitat. En aquest sentit, ha destacat que l’administració pública tindria un paper clau, ja que “seria qui podria cedir espais o parcel·les”.
Segons Alberch, el cicle també busca implicar diferents perfils d’assistents, remarcant que les conferències estan obertes a tothom i que cada sessió té col·lectius que hi poden estar especialment interessats: petits propietaris en el cas de les borses d’habitatge, promotors privats i administració en la col·laboració publicoprivada, i grups de ciutadans en el cas de les cooperatives. “Qualsevol persona interessada pot participar d’aquesta reflexió”, ha insistit, afegint que la voluntat és “oferir un espai de debat amb la presència d’experts que expliquin les seves experiències”.
Calendari de les sessions
La primera xerrada, titulada ‘Les borses d’habitatge, pros i contres’, tindrà lloc el 29 de setembre a les 19.00 hores a l’hotel Yomo Cèntric d’Andorra la Vella. Comptarà amb la participació de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol; la responsable de la Borsa d’habitatges de l’Ajuntament de Barcelona, Cristina Valios, i l’arquitecte i gerent de PROMUSA, l’empresa pública municipal de Sant Cugat del Vallès, Jordi Nuñez.
La segona sessió, programada per al 23 d’octubre, tractarà ‘La col·laboració publicoprivada per augmentar el parc d’habitatge social: de la teoria a la pràctica’. La ponència anirà a càrrec de la investigadora i assessora jurídica Núria Lambea, especialitzada en polítiques públiques d’habitatge i dret residencial.
El cicle es clourà el 13 de novembre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella amb la conferència ‘Les cooperatives en cessió d’ús: una opció d’habitatge sostenible i assequible’. Hi participaran el conseller d’Habitatge del Comú d’Andorra la Vella, Marc Torrent; el membre de la fundació La Dinamo, Pol Massoni, i l’arquitecta i cofundadora de la cooperativa LaCol, Cristina Gamboa.