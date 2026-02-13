L’exsíndic general, Jordi Farràs, afirma que la informació facilitada fins ara sobre l’Acord “ha estat superficial”

L’exsíndic general Jordi Farràs ha situat l’Acord d’associació amb la Unió Europea com un dels debats que requereixen més cautela per part del país. En declaracions als mitjans durant la trobada anual dels exconsellers que van participar en l’elaboració de la Constitució del 1993, celebrada amb una visita a la central hidroelèctrica de FEDA, Farràs ha afirmat que la informació facilitada fins ara sobre l’Acord “ha estat superficial” i ha defensat que cal una exposició “més concreta d’avantatges i inconvenients”.
En aquest sentit, ha explicat que la població només podrà pronunciar-se amb criteri si disposa d’un estudi “seriós i detallat” sobre les conseqüències reals del text. Sense posicionar-se de manera taxativa, ha advertit que es tracta d’“un terreny molt relliscós” i ha demanat ser “molt cautelós” davant canvis estructurals. Seguidament, ha establert un paral·lel amb l’obertura econòmica dels anys 2008-2010 i ha dit que, si molts ciutadans i polítics haguessin conegut totes les conseqüències d’aquell procés, “haurien procedit d’una altra manera”.
D’altra banda, Farràs també s’ha pronunciat sobre un altre dels afers que més debat generen al Principat: la despenalització de l’avortament. Sobre aquest debat, ha recordat que el dret a la vida va ser “el punt més aspre” durant la redacció de la Constitució i l’últim que es va tancar. En aquest context i deixant clar que parla a títol personal i no en representació de la resta d’exconsellers generals, ha afirmat que és “favorable al dret a l’avortament amb els tres supòsits famosos”, tot i que ha admès que té “dubtes molt seriosos” que una disposició en aquest sentit pogués obtenir el beneplàcit necessari en l’actual context institucional.
En aquesta línia, l’exsíndic ha remarcat que qualsevol modificació en aquest àmbit no es pot plantejar de manera aïllada i ha defensat que, si s’impulsa aquest canvi, “paral·lelament s’ha de plantejar quin nou model d’Estat es vol prendre”. Així, ha insistit que aquesta és una qüestió de “responsabilitat política” i ha recordat que modificar la Constitució requereix amplis consensos parlamentaris i, en determinats casos, un referèndum, consensos que ha considerat “difícils d’aconseguir, en general”.
Finalment, pel que fa a la vigència de la Constitució, Farràs ha afirmat que el text, en grans trets, “ha complert l’objectiu” que es van fixar quan el van elaborar i ha assegurat que no veu una necessitat de canvis substancials. Tot i admetre que sempre hi ha aspectes que es poden millorar, ha defensat la vigència la seva vigència més de tres dècades després de la seva aprovació.