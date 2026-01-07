L’Executiu treballa a modernitzar la normativa de seguretat als locals d’oci nocturn arran de la tragèdia a Suïssa

El Govern ha anunciat que ja ha començat a treballar en la modernització de la normativa que regula la seguretat als locals d’oci nocturn, arran de la tragèdia ocorreguda recentment en un establiment d’aquest tipus a Suïssa, on més de vint persones van perdre la vida. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha traslladat en nom de l’Executiu el condol a les famílies de les víctimes i ha defensat la necessitat d’actualitzar un marc legal que considera “clarament antic”.
Així, Casal, qui ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha recordat que, fins i tot abans que es produís aquest succés, el Govern ja havia acordat amb el Comú d’Encamp reforçar els controls preventius als locals d’oci nocturn. Tot i això, ha reconegut que la normativa vigent, que data de l’any 1978, necessita una revisió profunda.
“No es tracta només de l’ús de la pirotècnia, sinó de garantir que els requisits per obrir un local es compleixin i es mantinguin al llarg del temps” – Guillem Casal
En aquest sentit, el ministre portaveu ha explicat que s’ha creat una taula de treball conjunta per repensar el conjunt de la regulació. Aquest espai inclou el Ministeri de Justícia i Interior, el Departament de Bombers i el Departament de Seguretat Industrial, amb l’objectiu d’elaborar una normativa “molt més global” i, si cal, més restrictiva. “No es tracta només de l’ús de la pirotècnia, sinó de garantir que els requisits per obrir un local es compleixin i es mantinguin al llarg del temps”, ha assenyalat.
Segons Casal, la voluntat és avançar tan aviat com sigui possible, però amb una revisió acurada. “Ens ocuparà uns mesos”, ha admès, tot remarcant que el procés ha de ser rigorós per garantir la seguretat tant dels usuaris com dels treballadors dels establiments. Cal recordar que aquest treball s’emmarca en una dinàmica de coordinació que ja s’ha posat en pràctica en el marc de la Taula de l’oci nocturn del Pas de la Casa, celebrada el desembre. En aquella trobada, es van revisar les bones pràctiques acordades amb el sector i es va constatar el bon funcionament de l’activitat nocturna durant la temporada d’hivern, sense incidències destacables ni queixes formals.