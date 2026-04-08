  • Els consols dels set comuns reunits. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
La Batllia desestima la demanda dels set comuns

L’Executiu, satisfet amb la sentència del cas de les transferències i els comuns, tot i que prudent perquè no és ferma

Casal remarca que la decisió “confirma els arguments del Govern”, però deixa clar que no hi havia “cap voluntat d’anar contra els comuns”

El ministre portaveu, Guillem Casal, s’ha mostrat satisfet amb la sentència que dona la raó al Govern en el litigi amb els comuns per les transferències del 2017, tot i que ha demanat prudència en tractar-se d’una resolució en primera instància. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Casal ha afirmat que la decisió judicial “confirma els arguments del Govern”, però ha remarcat que encara pot ser recorreguda. En aquest sentit, ha insistit que l’Executiu no té “cap voluntat d’anar contra els comuns” i que cada institució ha de defensar les seves competències “des de la màxima cordialitat institucional”.

Tal com havia informat previàment el ‘Diari’, la Batllia ha desestimat la demanda presentada pels set comuns, els quals reclamaven més de 7,5 milions d’euros —i subsidiàriament un milió addicional— en concepte de regularització de les transferències corresponents al 2017. El conflicte gira entorn de la interpretació de la llei de transferències del 1993, especialment pel que fa al càlcul dels ingressos tributaris a tenir en compte.

